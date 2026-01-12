ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рачков предложи брак, получи отговор
"Получих нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Казах едно голямо "Да", сподели развълнуваната Виктория, предаде NOVA.
Актьорът и телевизионен водещ и бившата адреналинка и победителка в риалити шоуто "Един за друг" Виктория Кузманова са заедно от повече от година.
Двамата се познават покрай съвместната си работа в периода 2012-2015 година. Романтичните им отношения обаче започнаха в края на 2024-та.
