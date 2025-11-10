ИЗПРАТИ НОВИНА
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:53
©
Последното задгранично пътуване на принцеса Даяна с принц Чарлз – злополучното "Турне на единството“ в Южна Корея през 1992 г. – се превърна в повратната точка, която окончателно разруши брака им. Асистенти, фотографи и биографи си спомнят за това "ужасно“ пътуване, което направи раздялата им неизбежна.

До ноември 1992 г. принцът и принцесата на Уелс бяха женени от 11 години, но – както разкрива RadarOnline.com – всякакви преструвки за брачно щастие отдавна бяха изчезнали.

Турнето им в Сеул, което трябваше да демонстрира британска дипломация и единство, вместо това разкри пред света дълбоката пропаст между тях.

Пресата ги нарече "The Glums“ ("Мраколюбците“) заради безрадостните им изражения. Чарлз, тогава на 44 и Даяна, на 31, изглеждаха видимо нещастни – езикът на телата им потвърждаваше онова, което всички вече подозираха.

Кралският биограф Андрю Мортън пише, че по времето, когато пътуването започнало, "преговорите по раздялата вече били в критична фаза и принцесата нямала никакво желание да продължава празната фасада“.

Той добавя, че в Южна Корея Даяна била "решена да покаже на света какво всъщност се случва“.

Бивш служител от двореца споделя: "Беше мъчително да се гледа. Нямаше и следа от близост или доброта между тях – просто двама души, които изпълняваха задължение. Всички там знаеха, че бракът е приключил.“

Пътуването почти не се е състояло. Според биографа Джонатан Димбълби, три месеца преди заминаването Даяна "неочаквано обявила, че не е готова да отиде“, което хвърлило кралските служители в паника заради възможните дипломатически последици.

Конфликтът между двамата се превърнал в открито противопоставяне, докато кралица Елизабет II лично не се намесила.

Димбълби разказва: 

"Накрая принцът ѝ казал откровено, че ако не отиде, ще трябва сама да обясни отсъствието си пред света. Тогава принцесата отстъпила, казвайки тихо, че след като кралицата я е помолила, все пак ще го придружи.“

След пристигането им в Сеул всякакви надежди за помирение се изпарили. Студенината между Чарлз и Даяна не можела да бъде скрита.

Бившият кралски прессекретар Дики Арбитър, който пътувал с тях, си спомня момента, когато вратата на самолета се отворила: "Обърнах се към охранителя и казах: ‘Загубихме тази битка.’ Принцът и принцесата бяха олицетворение на Мистър и Мисис Мрак – нейното лице беше бледо и напрегнато, а неговото – сковано и мрачно.“

Той добавя: "Езикът на телата им беше толкова враждебен, сякаш можеха да се убият само с поглед. Черният облак над тях остана през цялото турне.“

Когато журналист попитал дали бракът им все още е стабилен, Арбитър отговорил: "Всички бракове имат своите проблеми.“

По-късно признава: "Опитах се да отклоня въпроса, но на практика потвърдих всички слухове, които месеци наред се опитвахме да опровергаем.“

Разбито сърце и окончателна раздяла

Фотографката Джейн Финчър, която също била на пътуването, си спомня: "Даяна изглеждаше прекрасно, но беше плакала до безкрай. Изглеждаше ужасно. Сърцето ми се късаше за нея.“

До края на седмицата дори нейните помощници приели, че бракът е окончателно приключил. Един от тях споделя: "Тя вече не можеше да понася брака си и искаше да се освободи – без значение от последствията.“

В лични писма от онова време Чарлз написал: "Напрежението е огромно. И все пак искам да изпълнявам дълга си така, както съм бил обучен. Не знам какво ще се случи отсега нататък, но се страхувам.“

Само месец по-късно – на 9 декември 1992 г., премиерът Джон Мейджър обяви, че принцът и принцесата на Уелс официално се разделят.

Така приключва един от най-противоречивите и болезнени бракове в историята на британската монархия.


