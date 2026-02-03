ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата ни за страна, където властват наркотици и картели
Столицата Богота няма нищо общо с представата ни за тъмна страна, където властват наркотици и картели, това е един изключително зелен, чист и подреден град, обясни гостът. "Богота ме грабна с изключително многото зелена, особено в определени квартали с много хубави еднотипни сгради, естетически подредени с много тропическа зеленина,“ разказа тя и добави, че другото, което прави впечатление, е засиленото полицейското присъствие в целия град, което го прави и сравнително безопасен. "Богота е един спокоен, чист град, който е град на библиотеките. Обявен е от ЮНЕСКО за град на музиката, а планината Монсерате, намираща се 3100 м надморска височина, е страж и емблема на града.“
До втория по големина град Меделин се стига с витлов самолет, а на летището те посрещат с шарени бисквитки, които са с цветовете на града. Освен свръхбогатите квартали в Богота, в Меделин можеш да видиш красиви места наред с бедността и мизерията. "В Меделин, действително има остатъци от епохата на Ескобар. Един от тях е специфичен монумент, свързан с жертвите на Ескобар, над 46 000 човека, и там са изписани всички известни имена и следи от куршумите, които са изстреляни,“ разказа тя и допълни, че друга забележителност е площада "Ботеро“, където се намират известните статуи на Фернандо Ботеро, както и музеят, в който могат да се видят и картини на колумбийски скулптор и художник.
"Интересни в Меделин са комуните. Една от най-известните комуни е Комуна 13, където са ставали най-горещите престрелки между картелите, а в момента превърнато в много туристическо място“. Друга интересна забележителност е скалното формирование Ел Паньол, който според местните пази Меделин и околността от земетресения. Когато се качиш на Ел Паньол се открива невероятна гледката към огромен язовир, който прорязва цялата земна площ на отделни малки водоеми, които се свързват в изключително красив воден лабиринт, който навсякъде обиколен от ярката зеленина на джунглата. В близост се намира и малкото градче Гуатапе, чиито улици сякаш са замръзнали във времето със старите си постройки в колониален стил.
"И в Богота и в Меделин има цели квартали, които са с изключително красиви графити. Те са по целите сгради, като всяка стена е картина. И е толкова колоритно, с едни такива наситени цветове, които са много характерни за Латинска Америка: яркото жълто, червено, оранжево, синьо, че ти просто не искаш да си тръгнеш оттам. И музиката, която свират, дали е регетон, дали е местна музика, дали е хип-хоп, които са много характерни за тяхната култура, и тези малки кафенета или стена, която е цялата с грамофонни плочи, толкова е красиво и колоритно, че не искаш да си тръгнеш оттам.“
Националният парк Тайрона, в който можеш да се потопиш в дебрите на джунглата и да видиш много видове птици, пеперуди и неизменните маймуни. "Както си ходиш и изведнъж излизаш от джунглата и виждаш уникални плажове с бяла пясъчна линия и изумрудено сини води. В Карибския регион на Колумбия може да се посети Санта Марта – най-старият колониален град, а до него е т.нар. пиратски град Картахена, спирка на знаменития корсар Дрейк, плячкосвал цяла Латинска Америка. В близост се намират и островите Росарио, които са изключително туристически насочени с бели пясъчни плажове, кристални води, в които можеш да се гмуркаш сред кораловите рифове.
