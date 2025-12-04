ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Първият на Анджелина Джоли: Хората казваха, че не заслужавам да бъда с нея
Торнтън и Джоли си казаха "Да" през 2000 г. в Лас Вегас, въпреки 20-годишната им разлика във възрастта. Разводът им обаче беше финализиран три години по-късно.
"Това беше една наистина цивилизована раздяла", казва той пред изданието. "Просто се разделихме, защото начинът ни на живот беше много различен."
Звездата добави, че и той, и актрисата "са си прекарали страхотно заедно", преди да разкрие, че това е бил и "един от най-великите моменти в живота ми".
По отношение на връзката им две десетилетия след раздялата Торнтън каза: "Тя и аз все още сме много, много близки приятели."
Пътищата им с Джоли се пресякоха за първи път през 1999 г. на снимачната площадка на "Pushing Tin", като година по-късно двамата избягаха в Лас Вегас, за да се оженят. През 2002 г. тогавашната двойка обяви осиновяването на сина си Мадокс, за когото тя поиска пълно попечителство след раздялата им.
През 2016 г., докато разговаря с GQ, актьорът от "Лошият Дядо Коледа" допълнително разсъждава върху раздялата им и каза, че "никога не се е чувствал достатъчно добър за" Джоли. "Чувствам се много неудобно около богати и важни хора", сподели Торнтън, добавяйки, че предпочита да си стои вкъщи, вместо да посещава събития на червения килим.
И по време на предишно интервю за ABC News' Nightline, той заяви, че е "провалил всичко", когато става дума за брака му с Джоли.
"Провалих всичко, защото не мислех, че съм достатъчно добър за нея. Тя искаше да живее живота си по един начин, а аз имах друг и просто бях твърде несигурен. Чувствах се като Фантомът на операта, скрит в катакомбите. Хората всъщност казваха, че не заслужавам да бъда с нея."
Торнтън също каза пред Us Weekly през 2019 г.: "Ние сме добри приятели. Приятели сме от много години. Поддържаме връзка. Тя не е често в града, така че не се виждаме много, но си говорим."
"Когато се събрахме... по някаква причина хората и медиите се интересуваха много от звездни двойки. Така че беше странно", заяви той в последното си интервю за Rolling Stone. "Не можехме да отидем никъде. И тогава, разбира се, имаше моменти, когато казвахме неща, които се превръщаха в кратки фрази или нещо подобно."
Той също така се спира на един от най-скандалните митове в поп културата на епохата: така наречените "мускалчета с кръв", които уж носели около врата си.
Торнтън настоя, че историята е преувеличена. "Всеки от нас имаше малък медальон, буквално с капка кръв в него. Беше романтична малка идея и това е всичко, което беше."
Но с течение на времето, каза той, общественото очарование изкривява жеста, превръщайки го в нещо "негативно". "Докато това свърши, ние вече бяхме обявени за вампири. Живеем в тъмница, пием кръвта си един на друг, такива неща."
Що се отнася до Джоли, тя публично е изразявала своята привързаност към него през годините.
"Все още го обичам много и мисля за него много", казва тя през 2008 г., пише dir.bg.
"И се гордея, че бях негова съпруга за известно време."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2452
|предишна страница [ 1/409 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци
10:25 / 04.12.2025
Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
23:04 / 03.12.2025
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените ба...
16:55 / 03.12.2025
Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
16:04 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофь...
09:06 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS