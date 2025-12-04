Първият на Анджелина Джоли: Хората казваха, че не заслужавам да бъда с нея

© Били Боб Торнтън разкри защо бракът му с Анджелина Джоли е приключил само след три години. 70-годишният актьор, който се ожени за Кони Англанд, говори открито по темата в интервю за Rolling Stone.



Торнтън и Джоли си казаха "Да" през 2000 г. в Лас Вегас, въпреки 20-годишната им разлика във възрастта. Разводът им обаче беше финализиран три години по-късно.



"Това беше една наистина цивилизована раздяла", казва той пред изданието. "Просто се разделихме, защото начинът ни на живот беше много различен."



Звездата добави, че и той, и актрисата "са си прекарали страхотно заедно", преди да разкрие, че това е бил и "един от най-великите моменти в живота ми".



По отношение на връзката им две десетилетия след раздялата Торнтън каза: "Тя и аз все още сме много, много близки приятели."



Пътищата им с Джоли се пресякоха за първи път през 1999 г. на снимачната площадка на "Pushing Tin", като година по-късно двамата избягаха в Лас Вегас, за да се оженят. През 2002 г. тогавашната двойка обяви осиновяването на сина си Мадокс, за когото тя поиска пълно попечителство след раздялата им.



През 2016 г., докато разговаря с GQ, актьорът от "Лошият Дядо Коледа" допълнително разсъждава върху раздялата им и каза, че "никога не се е чувствал достатъчно добър за" Джоли. "Чувствам се много неудобно около богати и важни хора", сподели Торнтън, добавяйки, че предпочита да си стои вкъщи, вместо да посещава събития на червения килим.



И по време на предишно интервю за ABC News' Nightline, той заяви, че е "провалил всичко", когато става дума за брака му с Джоли.



"Провалих всичко, защото не мислех, че съм достатъчно добър за нея. Тя искаше да живее живота си по един начин, а аз имах друг и просто бях твърде несигурен. Чувствах се като Фантомът на операта, скрит в катакомбите. Хората всъщност казваха, че не заслужавам да бъда с нея."



Торнтън също каза пред Us Weekly през 2019 г.: "Ние сме добри приятели. Приятели сме от много години. Поддържаме връзка. Тя не е често в града, така че не се виждаме много, но си говорим."



"Когато се събрахме... по някаква причина хората и медиите се интересуваха много от звездни двойки. Така че беше странно", заяви той в последното си интервю за Rolling Stone. "Не можехме да отидем никъде. И тогава, разбира се, имаше моменти, когато казвахме неща, които се превръщаха в кратки фрази или нещо подобно."



Той също така се спира на един от най-скандалните митове в поп културата на епохата: така наречените "мускалчета с кръв", които уж носели около врата си.



Торнтън настоя, че историята е преувеличена. "Всеки от нас имаше малък медальон, буквално с капка кръв в него. Беше романтична малка идея и това е всичко, което беше."



Но с течение на времето, каза той, общественото очарование изкривява жеста, превръщайки го в нещо "негативно". "Докато това свърши, ние вече бяхме обявени за вампири. Живеем в тъмница, пием кръвта си един на друг, такива неща."



Що се отнася до Джоли, тя публично е изразявала своята привързаност към него през годините.



"Все още го обичам много и мисля за него много", казва тя през 2008 г., пише dir.bg.



"И се гордея, че бях негова съпруга за известно време."