|Пъдев награби Сашо Кадиев
Целувката и между мъже вече е факт в ефира на Би Ти Ви, но не в романтичното риалити "Ергенът“, което напоследък скандализира мнозина, а в предаването "Кой да знае?“. Христо Пъдев целуна по устата водещия Александър Кадиев пред майка му Катерина Евро. Звездата от култовия филм "Оркестър без име“ въобще не се смути. По-късно даже стана ясно, че Катето харесва окосмение по мъжко лице. Пъдев може и да я е впечатлил със своя рижав мустак, но жена си – актрисата Цветина Петрова, е спечелил с постоянство и упоритост.
До мъжката целувка в ефира на Би Ти Ви се стигна, след като водещият Александър Кадиев се пошегува с промяната във визията на капитана на един от двата отбора – Христо Пъдев. Актьорът познат от сериала "Татковци“ веднага предупреди колегата си, че всеки път, в който каже "мустак“, ще го целува по устата. Кадиев като че ли само това чакаше и, макар да се запита на глас дали го иска, отвърна: "мустак“. Пъдев, който се съревновава в предаването с отбора на Милица Гладнишка, веднага се запъти към Кадиев. Водещият го очакваше, но нервно обикаляше в кръг. Щом Пъдев хвана лицето му, Сашо напомни, че майка му е в студиото. Опита и да убеди колегата си да не го целува по устата. И все пак не помръдна, когато колегата му залепи устни за неговите, навярно боцкайки го с мустака си.
"Мамо, извинявай!“, заяви Кадиев, а Катето отвърна: "Нищо, маме, не е лошо и да си такъв!“. Бурен смях огласи студиото, за което имаше още поводи. И Катето Евро даде такъв. Тя допринесе за всеобщата забава, когато синът й представи гостите – нея в отбора на Христо Пъдев и Мартин Николов от миналия сезон на "Ергенът“, който игра с Милица Гладнишка.
Катето, която ще е в журито на шоуто "България търси талант“, заяви, че участва в "Кой да знае?“, защото харесва предаването. А и се чувства добре да се изявява като дама, а не само като жена, която гледа домати, чисти градина и гледа пет кучета. Актрисата преди била в отбора на Милица, но в новия сезон избрала този на Пъдев, защото искала да поиграе и с него. "Освен това с рижав мустак... Това са спомени от моята младост, в която повечето мъже имаха мустаци и е много приятно да си се целуваш. Не знам ти защо се дърпаш да се целувате?!“, заяви звездата от "Оркестър без име".
Христо Пъдев явно я е впечатлил бързо с рижавия си мустак, но за жена си се е борил цели три месеца. Актьорът и колежката му Цветина, които днес имат две деца, се познават от НАТФИЗ. Първоначално били само приятели. Любовта се пробудила първо у Христо. На един купон по повод рождения ден на преподавател той просто погледнал колежката си по различен начин. "Все едно някой ми обърна взора към нея и ми каза: "Ето я жената за теб“, казвал е Христо. Още на следващия ден той й писал в социалната мрежа. Цвети му отговорила след седмица, при което Христо веднага я попитал: "Как си?“.
Последвало ново мълчание, продължило отново няколко дни. Минали три месеца, докато комуникацията им потръгнала. Актьорът успял да спечели сърцето й, защото я ухажвал упорито, а и бил убеден, че тъкмо Цвети е жената за него. Двамата изглежда продължават да се радва на хармония и любов. Въпреки силната си ангажираност, Христо и Цвети намират време за семейството си. През юли заведоха децата на море, срещаха се и с приятели.
Актьорът пък явно е романтик, защото не спира да споделя за обичта си към половинката си и не пропуска да заяви колко е прекрасна, пише HotArena.
