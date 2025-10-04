ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психолог: Това е малък навик, който може да доведе до много големи положителни промени
Съвет за родители, който да опитате още тази вечер
Един прост вечерен ритуал:
Преди сън кажете на детето си за какво го обичахте днес. Не заради оценките, не заради послушание... просто ей така.
"Обичам те заради това, което си.“
"Днес беше толкова искрен, когато помогна на приятеля си.“
"Видях колко много се стараеше – и това е толкова ценно.“
Тези думи не са просто фрази! Вътрешният глас на детето постепенно се оформя в тях,...
и един ден, когато му е трудно, то ще си спомни и ще си каже:
Аз съм добър!
Аз съм важен!
Аз съм обичан!
Точно там започва любовта към себе си.
Започнете още днес. Не отнема време – само сърце. И ще се изненадате до колко много промени може да доведе .
