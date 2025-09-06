ЗАРЕЖДАНЕ...
Променят правилата на "Стани богат"
Специалните епизоди ще се излъчват всяка събота, а от понеделник, в 18 ч. всеки делник зрителите ще гледат и новите епизоди на любимата игра.
"С голямо нетърпение очаквам старта на "Златната лига", дългоочаквано събитие, извънреден сезон. Всяка събота ще представим на България едни от най-добрите ученици от различни училища, от различни градове. Хората ще видят бъдещето на България. Благодаря и на bTV, че застана зад тази идея. А пък от 8 септември, от 18 ч., очакваме и възрастните, които искат да победят в нашата игра“, каза водещият на "Стани богат“ Ники Кънчев.
В "Златната лига“ учениците застават зад каузите не само с участието им в "Стани богат“, а продължават дългогодишната традиция на всяко от училищата в благотворителността. Децата знаят, че промяната зависи от тях, съобщиха от телевизията.
