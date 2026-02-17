ИЗПРАТИ НОВИНА
Проклятието на Гущерови заради Светлана?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:13Коментари (1)540
©
Тежка прокоба тегне над семейното щастие на семейство Гущерови. Дали е замесена и все още настоящата снаха на Добромир – Светлана? Както е известно, тя е обсебена от врачки, гадателки и астролози. Блондинката не крие, че всека седмица ходи да се "чисти" при ходжи. Нищо чудно да е спретнала някоя магия на Гущерови, при които има серия от разводи, коментират усилено в светските среди.

След Малкия и Големия Гущер, както ги наричат в бизнес средите, дойде ред и на "косвените“ носители на фамилията. А именно - доведената дъщеря на Добромир Гущеров и негова най-голяма гордост - Мартина.

Щерката на съпругата на Добромир Гущеров е омъжена за популярния футболист Димитър Евтимов, като преди 6 години зарадваха дядо Добри с внучка. Двамата бяха пример за семейство, докато не удари гръм в рая. Според доверени източници, в последните месеци семейството изживява сериозна криза и е пред разпад. Под сурдинка се говори, че е намесен трети човек, но не става ясно дали изневярата е от страна на Мартина или Димитър. От доста време насам Мартина избира да не публикува в социалните мрежи общи снимки с мъжа си, както досега, и последната такава е отпреди повече от 5 месеца. Евтимова предпочита да позира сама дори от Малдивите.

Говори се, че именно за да спасява нейния брак, Гущеров-старши се е прибрал по спешност от Австрия. Противно на предположенията, че се е върнал да утешава сина си Християн, който също е пред развод със Светлана Гущерова, бившият депутат от БСП бил повече притеснен за семейното благо на доведената си щерка.

Нещо повече - той дори не направил опит да се свърже със сина си или да види биологичните си четири внучета, но за сметка на това по време на кризисния си престой у нас завел доведеното внуче на почивка в планината. Хем и двамата родители да могат на спокойствие да поработят върху брака си. Уви, според близки до Мартина, към момента "схемата“ за сдобряване не е сработила.

Най-притеснена от семейните проблеми на щерка си била Диана Гущерова. Втората съпруга на Добромир Гущеров била убедена, че за несгодите вина имала Светлана Василева, която с негативната си енергия и завист разбила брака на Мартина. И може би подозренията са не без основание – още лятото плеймейтката изсипа жлъч и ненавист към Диана, наричайки я "лоша жена“, която усилено настройвала Добромир срещу сина му.

"Сигурно се притеснява, че родих две мъжки рожби на Християн, които са преки негови наследници за разлика от внучка й, която свекър ми отглежда като свое внуче, макар да не му е кръв“, простосърдечно си каза мъката Светлана. Тя не понасяла и самата Мартина, защото често я сравнявали с нея и натяквали колко перфектно семейство има, докато нейното обикаляло жълтите медии със сензационни заглавия за побои и любовници.


Още по темата: общо новини по темата: 3409
17.02.2026 »
17.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
предишна страница [ 1/569 ] следващата страница






