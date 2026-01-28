ИЗПРАТИ НОВИНА
Приятелят на Дженифър Анистън проговори как всичко между тях е започнало
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:04
©
Любовта понякога идва тихо, без гръмки жестове и светкавици – точно така започва и връзката между Дженифър Анистън и Джим Къртис. Приятелят на актрисата проговори откровено за отношенията им по време на участието си в предаването Today в понеделник и разкри как е започнала една от най-коментираните холивудски романтични истории.

Джим Къртис – хипнотерапевт, експерт по здраве и уелнес и автор на книгата The Book of Possibility – беше поканен в студиото, за да говори за работата си. Но водещият Крейг Мелвин не пропусна възможността да го попита и за връзката му със звездата от Friends.

"Просто започнахме да си говорим“

"Запознахме се чрез общи приятели. Оказа се, че имаме много общи познати и просто започнахме да си говорим“, разказа Къртис.

По думите му, между двамата нищо не се е случило веднага. Напротив – връзката се е развивала бавно и естествено.

"Отне ни много време. Дълго си говорехме, сближихме се постепенно“, сподели той.

Макар да не пожела да бъде съвсем конкретен за времето, в което са заедно, Къртис все пак призна:

"От доста време – почти година.“

Водещият дори се пошегува, че няма да го поставя повече "на горещия стол“, защото видимо се изчервява, а Къртис с усмивка отвърна:

"Да, наистина.“

От слухове до официална връзка

Романтичните слухове около Дженифър Анистън и Джим Къртис започнаха още през лятото на 2025 г., когато двамата бяха забелязани заедно в Майорка, в компанията на Джейсън Бейтман, съпругата му Аманда Анка и Ейми Шумър.

През ноември 2025 г. актрисата направи връзката им официална в Instagram, публикувайки тяхна обща снимка с надпис:

"Happy birthday my love. Cherished“

Скоро след това двамата се появиха и заедно на ELLE Women in Hollywood Celebration, където изглеждаха спокойни, стилни и изключително близки.

"Тази връзка е различна“

По-рано този месец източник, близък до двойката, сподели пред PEOPLE, че Дженифър се чувства "много щастлива и спокойна“ с Джим.

"Тя винаги е била добре и сама, но връзката ѝ с Джим е различна. Той е мил, подкрепящ и прави ежедневието ѝ по-добро“, разкрива източникът.

След години под светлините на прожекторите, изглежда, че Дженифър Анистън е намерила любов, която не бърза, не шуми – а просто остава.


