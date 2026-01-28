ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приятелят на Дженифър Анистън проговори как всичко между тях е започнало
Джим Къртис – хипнотерапевт, експерт по здраве и уелнес и автор на книгата The Book of Possibility – беше поканен в студиото, за да говори за работата си. Но водещият Крейг Мелвин не пропусна възможността да го попита и за връзката му със звездата от Friends.
"Просто започнахме да си говорим“
"Запознахме се чрез общи приятели. Оказа се, че имаме много общи познати и просто започнахме да си говорим“, разказа Къртис.
По думите му, между двамата нищо не се е случило веднага. Напротив – връзката се е развивала бавно и естествено.
"Отне ни много време. Дълго си говорехме, сближихме се постепенно“, сподели той.
Макар да не пожела да бъде съвсем конкретен за времето, в което са заедно, Къртис все пак призна:
"От доста време – почти година.“
Водещият дори се пошегува, че няма да го поставя повече "на горещия стол“, защото видимо се изчервява, а Къртис с усмивка отвърна:
"Да, наистина.“
От слухове до официална връзка
Романтичните слухове около Дженифър Анистън и Джим Къртис започнаха още през лятото на 2025 г., когато двамата бяха забелязани заедно в Майорка, в компанията на Джейсън Бейтман, съпругата му Аманда Анка и Ейми Шумър.
През ноември 2025 г. актрисата направи връзката им официална в Instagram, публикувайки тяхна обща снимка с надпис:
"Happy birthday my love. Cherished“
Скоро след това двамата се появиха и заедно на ELLE Women in Hollywood Celebration, където изглеждаха спокойни, стилни и изключително близки.
"Тази връзка е различна“
По-рано този месец източник, близък до двойката, сподели пред PEOPLE, че Дженифър се чувства "много щастлива и спокойна“ с Джим.
"Тя винаги е била добре и сама, но връзката ѝ с Джим е различна. Той е мил, подкрепящ и прави ежедневието ѝ по-добро“, разкрива източникът.
След години под светлините на прожекторите, изглежда, че Дженифър Анистън е намерила любов, която не бърза, не шуми – а просто остава.
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
08:05 / 28.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
11:35 / 27.01.2026
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
17:33 / 27.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
