ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Принц Хари е на ръба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:40Коментари (1)1407
©
Принц Хари изглеждаше на ръба на сълзите, когато завърши показанията си във Висшия съд, казвайки: "Те (медиите) превърнаха живота на жена ми в абсолютна мизерия“.

Херцогът на Съсекс е сред седем лица, включително сър Елтън Джон, които завеждат съдебни дела срещу Associated Newspapers Limited (ANL) в Кралския съд на справедливостта заради твърдения, че компанията е злоупотребила с личната им информация. ANL отрича всички обвинения.

Днес Хари информира съда, че "социалните ми кръгове не са били разкрити“ по време на показанията му - и отхвърли твърденията, че е използвал акаунт във Facebook, наречен "Mr Mischief“, за да комуникира с журналист.

В показанията си като свидетел по делото, херцогът на Съсекс разкри, че постоянно е поддържал "неспокойни отношения“ с медиите. Той заяви: "След смъртта на майка ми през 1997 г., когато бях на 12 години, и отношението към нея от страна на пресата, винаги съм имал неспокойни отношения с тях. Въпреки това, като член на институцията, политиката беше "никога не се оплаквай, никога не обяснявай“. Нямаше алтернатива. Бях принуден да я приема. В по-голямата си част приемах интереса към изпълнението на обществените си функции“.

По време на днешното заседание Хари информира Антъни Уайт Кей Си, представляващ ANL, че е "доста убедително“, че журналистите са получили информация за него от негови сътрудници по времето, когато са били публикувани историите.

Принц Хари заяви, че атаките срещу Меган Маркъл са довели до това той да предприеме съдебни действия срещу издателя на The Daily Mail.

Херцогът на Съсекс каза, че нещата са се променили след като се е оженил за Меган и е бил свидетел на "постоянни атаки“ и някои "расистки статии“. В показанията си като свидетел той заяви, че е предприел действия, след като е получил собствен правен съвет.


Още по темата: общо новини по темата: 3098
23.01.2026 Тя избяга в Антарктида заради бившия
23.01.2026 Орлин Горанов вече е много далече от България
23.01.2026 Той прави милиони за минути
23.01.2026 Неузнаваема е Елица от дуото "Елица и Стунджи" към днешна дата
23.01.2026 Роден в Шумен бизнесмен днес става на 62, от 32 години живее в САЩ
23.01.2026 Снощи избраха "Супермодел Пловдив 2026"
предишна страница [ 1/517 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ква мизерия бе, пич? Та вие ако не сте по медиите ще трябва да бачкате за по 5000 долара на месец БЕ? И как ще стане тази работа?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да ...
10:05 / 23.01.2026
4 зодии ще се радват на много пари днес
08:41 / 23.01.2026
Не всички зеленчуци обичат студената среда
08:36 / 23.01.2026
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично ...
21:06 / 22.01.2026
Слави Ангелов: Очаквайте шести сезон на "Под прикритие" и избори ...
19:54 / 22.01.2026
Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наг...
19:04 / 22.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Орязват привилегиите на полицаите
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: