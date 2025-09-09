ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Приключи драмата с милиардите на клана Мърдок
Три от наследниците – Пруденс, Елизабет и Джеймс – се опълчиха срещу волята на баща си, настоявайки, че Лаклан не трябва да е единственият господар след смъртта на магната. Но след месеци на семейни интриги и съдебни заплахи, те подписаха примирието и си тръгват с пари в джоба.
Така "Уолстрийт Джърнъл“, "Ню Йорк Пост“, "Сън“ и "Фокс Нюз“ остават в ръцете на Лаклан – твърд консерватор като баща си. Джеймс обаче не крие либералните си позиции – миналата година дори подкрепи Камала Харис срещу Тръмп.
Империята на Мърдок отдавна е обвинявана, че е двигател на популизма – от Брекзит във Великобритания до възхода на Тръмп в САЩ. Особено Fox News беше разпъната на кръст заради дезинформация за Covid ваксините и за скандалните твърдения за "откраднатите избори“ през 2020 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1196
|
|предишна страница [ 1/200 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
9 септември 1944 г.: Най-противоречивата дата в новата история на...
09:59 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъп...
09:57 / 09.09.2025
Гала с още един панелист
07:39 / 09.09.2025
Кармичен разкол за някои зодии
07:13 / 09.09.2025
Честит празник
07:10 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS