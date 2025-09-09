ИЗПРАТИ НОВИНА
Приключи драмата с милиардите на клана Мърдок
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:15
©
Скандалната битка за милиардната медийна империя на 93-годишния магнат Рупърт Мърдок приключи с гръмко извънсъдебно споразумение. Големият син Лаклан излиза като безспорен победител – той ще управлява колосите Fox News и News Corporation, докато братята и сестрите му се оттеглят срещу щедри пачки.

Три от наследниците – Пруденс, Елизабет и Джеймс – се опълчиха срещу волята на баща си, настоявайки, че Лаклан не трябва да е единственият господар след смъртта на магната. Но след месеци на семейни интриги и съдебни заплахи, те подписаха примирието и си тръгват с пари в джоба.

Така "Уолстрийт Джърнъл“, "Ню Йорк Пост“, "Сън“ и "Фокс Нюз“ остават в ръцете на Лаклан – твърд консерватор като баща си. Джеймс обаче не крие либералните си позиции – миналата година дори подкрепи Камала Харис срещу Тръмп.

Империята на Мърдок отдавна е обвинявана, че е двигател на популизма – от Брекзит във Великобритания до възхода на Тръмп в САЩ. Особено Fox News беше разпъната на кръст заради дезинформация за Covid ваксините и за скандалните твърдения за "откраднатите избори“ през 2020 г.


