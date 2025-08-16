ИЗПРАТИ НОВИНА
При ухапване от кърлеж - намокрете памук със спирт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:28
©
През летните месеци ухапванията от насекоми са често срещано явление. Въпреки че обикновено причиняват малък дискомфорт, съществува риск от развитие на алергична реакция. Прочетете, за да научите как да разпознаете и лекувате симптомите на ужилване или ухапване.

Оси – пчели – паяци 

Те предизвикват интензивна локална реакция с ужилването си, като зачервяване, подуване, сърбеж и често лимфангит - лимфаденит. При някои хора ужилването може да причини алергичен шок.

Лечението

- Ако жилото е от пчела, внимателно извадете жилото.

- Прилагаме локално ледени компреси, за да забавим разпространението на отровата.

- Използваме локално кортизонов и антибиотичен крем.

- Ако симптомите станат генерализирани, търсим медицинска помощ.

Кърлежи

Те са насекоми с малки глави и щипки, с които се прилепват здраво към кожата и смучат кръв. Те могат да пренасят болести, като Лаймска болест и петниста треска по Скалистите планини.

Лечението

- Преди да се опитате да премахнете кърлежа, намокрете памучен тампон в медицински спирт и го поставете върху кърлежа за 5 до 10 минути. Това ще парализира кърлежа и ще отпусне ноктите му, пише ygeiamou.gr.

- След това с пинсети се опитваме бавно, но здраво да го извадим, без да отрязваме главата (ако остане, може да създаде гранулация).

- Дезинфекцираме мястото и нанасяме антибиотичен крем с кортизон.

- Добра идея е да се изследвате за Лаймска болест след около два месеца.

Вашият комплект за първа помощ за почивка трябва да съдържа:

- Алкохол

- Кислороден

- Антисептик

- Оцет

- Памук

- Марли

- Пинсети

- Ножици

- Талк

- Лепенки

- Кортикостероиден крем

- Антибиотичен мехлем

- Антимикробен спрей

- Широкоспектърни антибиотици

- Предварително напълнени спринцовки с адреналин и кортизон (за употреба от лекар)

Кога трябва да потърсим медицинска помощ?

Потърсете незабавна медицинска помощ, ако след ухапване или ужилване изпитаме:

- треска,

- затруднено дишане,

- силна болка,

- подуване на лицето или устата,

- затруднено преглъщане,

- замаяност и гадене.


