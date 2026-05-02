На 2 август 2027 г. човечеството ще наблюдава най-дългото пълно слънчево затъмнение за целия XXI век, което в максималната си фаза ще продължи рекордните 6 минути и 23 секунди. Феноменалното явление ще обхване части от Европа, Африка и Близкия изток, превръщайки деня в здрач за милиони наблюдатели.

За предстоящото мащабно астрономическо събитие съобщи НАСА след направени изчисления на Goddard Space Flight Center. Според експертите, последното сравнимo по продължителност затъмнение е било през 1991 г., а следващо такова се очаква чак през далечната 2114 г.

Причината за изключителната продължителност на феномена през 2027 г. се крие в позицията на Луната, която ще бъде в перигей – най-близката си точка до Земята. Това ще я направи видимо по-голяма на небето и ще позволи по-дълго пълно закриване на слънчевия диск. Допълнителен фактор е географското разположение, като в пика на явлението Слънцето ще се намира почти в своя зенит.

Тясната зона на пълното затъмнение ще започне от Южна Испания и Гибралтарския проток, преминавайки през Северна Африка (Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет) до Саудитска Арабия и Йемен. Продължителността на фазата ще се увеличава в посока изток, като най-впечатляващи резултати от над 6 минути ще бъдат отчетени в района на египетския град Луксор.

Астрономите определят събитието като рядко съвпадение между перфектни астрономически условия и висока географска достъпност. Това превръща затъмнението през 2027 г. в едно от най-значимите небесни събития за десетилетия напред, привличайки вниманието на учени и любители от целия свят.