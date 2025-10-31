Предаване си търси нов човек

© В търсене на нови кадри е екипът на скандалното предаване "Съдебен спор". Това разбираме от обява, качена от водещата Ромина Андонова.



В нея е посочено, че предаването се нуждае от две позиции - за шофьор и организатор, а към тях са описани и отговорностите, които ще трябва да изпълняват кандидатите за двете длъжности.



Кой ли късметлия ще вози Жоро Игнатов до домовете на участниците, пита HotArena?