ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Посягат на най-милото на руснаците
Според The Moscow Times компаниите са принудени да преразгледат цените си заради нарастващите разходи за производство и логистика. Rust Group отбеляза по-високи разходи за бутилки, етикети и капачки, а Ladoga съобщи за увеличени разходи за транспорт, складова логистика и енергия. KVK Group посочи нарастване на цените на конячните дестилати.
Очаква се също така минималните цени на дребно за водка, бренди и други спиртни напитки, както и за коняк и уиски, произведени от съставки, отлежали най-малко три години, да бъдат увеличени. Някои производители се подготвят за възможен спад на търсенето през първото тримесечие на 2026 г.
Данни на Федералната служба за контрол на пазарите на алкохол и тютюн показват, че от януари до ноември продажбите на алкохол в Русия са намалели с 9,8% на годишна база, достигайки 181,9 милиона декалитра. В същото време продажбите на алкохол с по-високо съдържание на алкохол са се увеличили с 13,4% до 16,7 милиона декалитра. Основният спад се дължи на намаляване на потреблението на нискоалкохолни напитки. Производството на алкохол в страната е спаднало с 6,7% на годишна база до 158,5 милиона декалитра.
Руските власти вече одобриха увеличение на акцизите от 1 януари 2026 г.: за алкохол с алкохолно съдържание 18% или повече акцизът ще бъде 824 рубли на литър абсолютен алкохол, което представлява ръст с 11,4%. За напитки с алкохолно съдържание под 18% акцизът ще се повиши от 148 на 165 рубли на литър. Освен това данъкът върху добавената стойност (ДДС) ще бъде увеличен от 20% на 22%.
Високите лихвени проценти на Централната банка и забавящата се икономика доведоха до спад на инвестициите за първи път от пет години насам. Според The Moscow Times инвестициите са намалели с 3,1% на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., като последният подобен спад е бил през третото тримесечие на 2020 г.
За първи път от 2009 г. руските производители на храни намаляват производството си, заради спестовния модел на руснаците. Основните фактори, допринасящи за това, са недостиг на работна ръка, ускоряваща се инфлация, нарастващи задължения към доставчици и висок основен лихвен процент.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 38 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни ...
20:06 / 18.12.2025
Лавина от критики за наша певица, качила снимка със сина си
17:38 / 18.12.2025
Много богат и много известен българин днес става на 60
17:25 / 18.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
Диетолог: Малко парче сланина подобрява имунитета и либидото
10:26 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS