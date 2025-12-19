Посягат на най-милото на руснаците

© Пет големи производители на алкохол в Русия обявиха, че ще повишат цените на едро на своите продукти от 1 януари 2026 г., като причините са нарастващите акцизи, инфлацията и растящите разходи по заеми. Очаква се увеличението да бъде между 10 и 17%.



Според The Moscow Times компаниите са принудени да преразгледат цените си заради нарастващите разходи за производство и логистика. Rust Group отбеляза по-високи разходи за бутилки, етикети и капачки, а Ladoga съобщи за увеличени разходи за транспорт, складова логистика и енергия. KVK Group посочи нарастване на цените на конячните дестилати.



Очаква се също така минималните цени на дребно за водка, бренди и други спиртни напитки, както и за коняк и уиски, произведени от съставки, отлежали най-малко три години, да бъдат увеличени. Някои производители се подготвят за възможен спад на търсенето през първото тримесечие на 2026 г.



Данни на Федералната служба за контрол на пазарите на алкохол и тютюн показват, че от януари до ноември продажбите на алкохол в Русия са намалели с 9,8% на годишна база, достигайки 181,9 милиона декалитра. В същото време продажбите на алкохол с по-високо съдържание на алкохол са се увеличили с 13,4% до 16,7 милиона декалитра. Основният спад се дължи на намаляване на потреблението на нискоалкохолни напитки. Производството на алкохол в страната е спаднало с 6,7% на годишна база до 158,5 милиона декалитра.



Руските власти вече одобриха увеличение на акцизите от 1 януари 2026 г.: за алкохол с алкохолно съдържание 18% или повече акцизът ще бъде 824 рубли на литър абсолютен алкохол, което представлява ръст с 11,4%. За напитки с алкохолно съдържание под 18% акцизът ще се повиши от 148 на 165 рубли на литър. Освен това данъкът върху добавената стойност (ДДС) ще бъде увеличен от 20% на 22%.



Високите лихвени проценти на Централната банка и забавящата се икономика доведоха до спад на инвестициите за първи път от пет години насам. Според The Moscow Times инвестициите са намалели с 3,1% на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., като последният подобен спад е бил през третото тримесечие на 2020 г.



За първи път от 2009 г. руските производители на храни намаляват производството си, заради спестовния модел на руснаците. Основните фактори, допринасящи за това, са недостиг на работна ръка, ускоряваща се инфлация, нарастващи задължения към доставчици и висок основен лихвен процент.