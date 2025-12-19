ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Посягат на най-милото на руснаците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:01Коментари (1)623
©
Пет големи производители на алкохол в Русия обявиха, че ще повишат цените на едро на своите продукти от 1 януари 2026 г., като причините са нарастващите акцизи, инфлацията и растящите разходи по заеми. Очаква се увеличението да бъде между 10 и 17%.

Според The Moscow Times компаниите са принудени да преразгледат цените си заради нарастващите разходи за производство и логистика. Rust Group отбеляза по-високи разходи за бутилки, етикети и капачки, а Ladoga съобщи за увеличени разходи за транспорт, складова логистика и енергия. KVK Group посочи нарастване на цените на конячните дестилати.

Очаква се също така минималните цени на дребно за водка, бренди и други спиртни напитки, както и за коняк и уиски, произведени от съставки, отлежали най-малко три години, да бъдат увеличени. Някои производители се подготвят за възможен спад на търсенето през първото тримесечие на 2026 г.

Данни на Федералната служба за контрол на пазарите на алкохол и тютюн показват, че от януари до ноември продажбите на алкохол в Русия са намалели с 9,8% на годишна база, достигайки 181,9 милиона декалитра. В същото време продажбите на алкохол с по-високо съдържание на алкохол са се увеличили с 13,4% до 16,7 милиона декалитра. Основният спад се дължи на намаляване на потреблението на нискоалкохолни напитки. Производството на алкохол в страната е спаднало с 6,7% на годишна база до 158,5 милиона декалитра.

Руските власти вече одобриха увеличение на акцизите от 1 януари 2026 г.: за алкохол с алкохолно съдържание 18% или повече акцизът ще бъде 824 рубли на литър абсолютен алкохол, което представлява ръст с 11,4%. За напитки с алкохолно съдържание под 18% акцизът ще се повиши от 148 на 165 рубли на литър. Освен това данъкът върху добавената стойност (ДДС) ще бъде увеличен от 20% на 22%.

Високите лихвени проценти на Централната банка и забавящата се икономика доведоха до спад на инвестициите за първи път от пет години насам. Според The Moscow Times инвестициите са намалели с 3,1% на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., като последният подобен спад е бил през третото тримесечие на 2020 г.

За първи път от 2009 г. руските производители на храни намаляват производството си, заради спестовния модел на руснаците. Основните фактори, допринасящи за това, са недостиг на работна ръка, ускоряваща се инфлация, нарастващи задължения към доставчици и висок основен лихвен процент.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни ...
20:06 / 18.12.2025
Лавина от критики за наша певица, качила снимка със сина си
17:38 / 18.12.2025
Много богат и много известен българин днес става на 60
17:25 / 18.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
Диетолог: Малко парче сланина подобрява имунитета и либидото
10:26 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
17:46 / 17.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение
Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение
21:32 / 17.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
"Голямоконарско шосе"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: