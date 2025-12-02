ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Последното пълнолуние за декември сбъдва желанията само на три зодии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:00 / 02.12.2025Коментари (0)264
©
Последното пълнолуние за годината идва още в самото начало на декември и носи със себе си много силна енергия, която влияе на съдбата, емоциите и желанията ни. Това е специален момент, в който Вселената сякаш отваря врата към чудесата и ни дава шанс да получим онова, за което отдавна мечтаем.

Пълнолунията винаги са момент на разкриване, осъзнаване и сбъдване на желания, а това на 5 декември ще бъде особено магично. За някои зодии то ще донесе сбъдната мечта, истинска промяна и емоционално пречистване. Ето кои три зодии ще усетят най-силно тази вълшебна енергия.  

Близнаци

За Близнаците пълнолунието на 5 декември ще сбъдне желание, свързано с общуване, връзки или новина, която отдавна очакват. Те могат да получат предложение, разговор или информация, която ще промени напълно посоката им на мислене. Пълнолунието ще им даде яснота в ситуация, която ги е обърквала през последните седмици.

Близнаците ще усетят прилив на вдъхновение и увереност, защото ще разберат, че най-накрая са чули точните думи или са получили правилния знак. Чудото при тях ще бъде едно: желанието им за яснота, потвърждение или нов старт ще стане реалност. Това пълнолуние ще им донесе спокойствие, увереност и нова надежда.

Скорпион

Скорпионите ще сбъднат желание, свързано с емоционално освобождаване или лична трансформация. Те може да преживеят момент на силно осъзнаване, който да ги освободи от тежест или колебание. Пълнолунието ще им помогне да приключат цикъл, който ги е изтощавал, и да направят крачка към ново начало.

За някои Скорпиони това ще означава сбъдване на желание за затваряне на стара тема, а за други – за смело начало в любовта или кариерата. Чудото за тях ще бъде това, че ще почувстват истинска лекота след дълъг период на напрежение. На 5 декември те ще се почувстват сякаш съдбата им подава ръка към ново, по-светло бъдеще. 

Риби

За Рибите пълнолунието ще сбъдне желание, свързано с творчество, духовност или лична мечта, която носят в сърцето си отдавна. Те ще получат вдъхновение или възможност, която сякаш идва от нищото, но пасва идеално на плановете им. Пълнолунието ще отвори вратата към реализация на идея, която досега е изглеждала недостижима.

За Рибите чудото ще дойде под формата на благоприятно съвпадение, неочакван разговор или вътрешно прозрение. Желание, свързано с мечти, изкуство, любов или пътуване, ще започне да се материализира. Този ден ще им донесе силата да вярват, че Вселената ги подкрепя във всичко красиво, което са си представяли.

Пълнолунието на 5 декември е последното за годината и носи със себе си чудотворна енергия. Близнаци, Скорпион и Риби ще усетят тази магия с пълна сила, защото техните желания ще започнат да се сбъдват. Това е момент на яснота, нови възможности и освобождение от миналото. Нека тези зодии посрещнат пълнолунието с отворено сърце и смелост, защото чудесата се случват точно тогава, когато най-много вярваме в тях. За тях 5 декември ще бъде специален ден – ден на сбъднати мечти.


Още по темата: общо новини по темата: 1196
02.12.2025 »
26.11.2025 »
20.11.2025 »
20.11.2025 »
19.11.2025 »
18.11.2025 »
предишна страница [ 1/200 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Колекционер плати 30 млн. долара за яйце
22:21 / 02.12.2025
В Пловдив обявиха изключителна певица за "Добротворец на годината...
19:55 / 02.12.2025
Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
19:35 / 02.12.2025
Деси Стоянова: Всеки може сам да си прави изводите
15:41 / 02.12.2025
"Револют" пуска нова функция
14:41 / 02.12.2025
Изпълнителката на най-популярната българска песен днес става на 7...
14:13 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
20:24 / 30.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Протести срещу Бюджет 2026
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: