ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Последният стана първи, България в захлас!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:38Коментари (0)737
©
Във втория епизод на "Като две капки вода", сезон 14, всички девет участници се отличиха с впечатляващи имитации, чрез които превърнаха старта на седмицата в истински празник. Но победителят е само един и днес (23 февруари) това е Иво Димчев. Той се превъплъти в образа на великата Едит Пиаф като изпълни песента "Non, je ne regrette rien". В черно-бяла обстановка Димчев даде всичко възможно да пресъздаде изключителния глас на френската икона. Той предизвика уникални емоции, а журито подчерта големия му талант, с който успява да въздейства, така че всеки слушащ да настръхне.

Първи сцената на шоуто разгорещи Даниел Пеев - Дънди с екзотичните ритми на летния хит "Tic, Tic, Tac" на бразилската група Carrapicho. Той успя да стопли сърцата на зрителите с музикалното си изпълнение като Zezinho Corrêa и характерните за песента движения. Журито беше приятно изненадано и го похвали за впечатляващата имитация.  

Миналата седмица първият бутон на късмета отреди на Пламена висока топка. Днес тя излезе от зоната си на комфорт с образа на великата Монсерат Кабайе и изпълни чувствената ария "O mio babbino caro". Трудната задача предизвика бурни емоции сред членовете на журито, тя  получи както похвали, така и критика. 

Трети на сцената видяхме Борис Христов с първия му женски образ. Той заблестява под светлините на прожекторите като обу чорапогащник и ботуши с токчета, превръщайки се в шармантната Шер. С хита на изпълнителката "Straon enouht", той успя да развълнува публиката, която през цялото време ръкопляскаше в ритъма на енергичното парче. 

Младата Симона изненада приятно журито с въздействаща имитацията на Barbara Pravi и "Voilà" - песен, която донесе второ място на Франция на Евровизия и разплака милиони зрители. Тя успя да овладее притеснението си, влезе в песента и я съпреживя, а фантастичното ѝ изпълнение максимално се доближи до запомнящия се глас на френската изпълнителка. 

Петото изпълнение за вечерта беше на Емилия, която направа взривяващо шоу като се превъплъти във фронтмен на Нирвана - Кърт Кобейн. Тя избухна с песента, станала химн на цяло поколение - "Smells Like Teen Spirit". Емилия пресъздаде духа на Кобейн не само заради феноменалното изпълнение, но и заради външния си вид - досущ като на музиканта. 

След това видяхме Виктор Тодоров, който имаше нелесната задача - да влезе в обувките на рапъра M.C Hammer, който не спира да танцува на песента "U can't touch this". Журито и публиката искрено се забавляваха, докато слушаха култовия хит от 1990 г. в изпълнение на Виктор, а Funky Monkey допринесоха за перфектното пресъздаване на видеото към песента - пълно с много енергия и бързи движения. 

Весела Бабинова излезе на сцената като една от най-харесваните попфолк изпълнителки Анелия, като представи отлично ретро парчето "Само мене нямаш". С прекрасното си изпълнение, тя успя да върне публиката назад във времето и впечатли не само журито, но и самата Анелия, която се просълзи, слушайки Бабинова.

Необикновена имитацията направи Алеск Раева в образа на Филип Киркоров, която се появи напълно неузнаваем вид. Изпълнението си на песента "DIVA" тя превърна в истински спектакъл и предаде на публиката характерната за Киркоров енергия. Журито изрази впечатленията си и похвали Алекс за артистичността, с която се доближи до образа. 

Последен за вечерта пя Иво Димчев, който трябваше да имитира великата Едит Пиаф с песента "Non, je ne regrette rien". Впечатление прави, че хиляди българи в социалните мрежи споделиха, че имитацията е била наистина уникална, а победата - напълно заслужена.


Още по темата: общо новини по темата: 3513
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
предишна страница [ 1/586 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
10:46 / 24.02.2026
Този продукт поскъпна от 29 лева на 29 евро
10:36 / 24.02.2026
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 ...
08:54 / 24.02.2026
Много сериозна снежна буря отмени хиляди полети
08:07 / 24.02.2026
Битката в "Капките" е вече факт
09:12 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Други спортове
Пиян и без книжка предизвика кърваво меле в Пловдивско
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: