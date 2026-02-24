ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Последният стана първи, България в захлас!
Първи сцената на шоуто разгорещи Даниел Пеев - Дънди с екзотичните ритми на летния хит "Tic, Tic, Tac" на бразилската група Carrapicho. Той успя да стопли сърцата на зрителите с музикалното си изпълнение като Zezinho Corrêa и характерните за песента движения. Журито беше приятно изненадано и го похвали за впечатляващата имитация.
Миналата седмица първият бутон на късмета отреди на Пламена висока топка. Днес тя излезе от зоната си на комфорт с образа на великата Монсерат Кабайе и изпълни чувствената ария "O mio babbino caro". Трудната задача предизвика бурни емоции сред членовете на журито, тя получи както похвали, така и критика.
Трети на сцената видяхме Борис Христов с първия му женски образ. Той заблестява под светлините на прожекторите като обу чорапогащник и ботуши с токчета, превръщайки се в шармантната Шер. С хита на изпълнителката "Straon enouht", той успя да развълнува публиката, която през цялото време ръкопляскаше в ритъма на енергичното парче.
Младата Симона изненада приятно журито с въздействаща имитацията на Barbara Pravi и "Voilà" - песен, която донесе второ място на Франция на Евровизия и разплака милиони зрители. Тя успя да овладее притеснението си, влезе в песента и я съпреживя, а фантастичното ѝ изпълнение максимално се доближи до запомнящия се глас на френската изпълнителка.
Петото изпълнение за вечерта беше на Емилия, която направа взривяващо шоу като се превъплъти във фронтмен на Нирвана - Кърт Кобейн. Тя избухна с песента, станала химн на цяло поколение - "Smells Like Teen Spirit". Емилия пресъздаде духа на Кобейн не само заради феноменалното изпълнение, но и заради външния си вид - досущ като на музиканта.
След това видяхме Виктор Тодоров, който имаше нелесната задача - да влезе в обувките на рапъра M.C Hammer, който не спира да танцува на песента "U can't touch this". Журито и публиката искрено се забавляваха, докато слушаха култовия хит от 1990 г. в изпълнение на Виктор, а Funky Monkey допринесоха за перфектното пресъздаване на видеото към песента - пълно с много енергия и бързи движения.
Весела Бабинова излезе на сцената като една от най-харесваните попфолк изпълнителки Анелия, като представи отлично ретро парчето "Само мене нямаш". С прекрасното си изпълнение, тя успя да върне публиката назад във времето и впечатли не само журито, но и самата Анелия, която се просълзи, слушайки Бабинова.
Необикновена имитацията направи Алеск Раева в образа на Филип Киркоров, която се появи напълно неузнаваем вид. Изпълнението си на песента "DIVA" тя превърна в истински спектакъл и предаде на публиката характерната за Киркоров енергия. Журито изрази впечатленията си и похвали Алекс за артистичността, с която се доближи до образа.
Последен за вечерта пя Иво Димчев, който трябваше да имитира великата Едит Пиаф с песента "Non, je ne regrette rien". Впечатление прави, че хиляди българи в социалните мрежи споделиха, че имитацията е била наистина уникална, а победата - напълно заслужена.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3513
|предишна страница [ 1/586 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
10:46 / 24.02.2026
Този продукт поскъпна от 29 лева на 29 евро
10:36 / 24.02.2026
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 ...
08:54 / 24.02.2026
Много сериозна снежна буря отмени хиляди полети
08:07 / 24.02.2026
Битката в "Капките" е вече факт
09:12 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS