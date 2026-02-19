ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Порязаха Стоян, но той остана невъзмутим
Дамите имаха правото да изберат своя фаворит, поднасяйки му хартиено сърце – а ергенът, събрал най-много "сърчица“ от своя страна можеше да посочи дамата, която най-силно го е впечатлила със своята визия и присъствие. И да избере дали тя ще остане в шоуто или ще си тръгне.
И се случи нещо, което, никой не очакваше. Самоувереният Кристиян, който от самото начало заяви, че "забелязва много погледи върху себе си“ и който вярваше, че ще бъде предпочетен от повечето участнички, бе принуден да отстъпи първенството.
Той буквално бе "отнесен“ от значително по-младия Марин – който със чаровното си момчешко излъчване и искрена усмивка успя да спечели симпатиите на повечето от момичетата.
Резултатът бе повече от красноречив:
Марин – събра 11 сърца
Кристиян - 9
Стоян – 5
Така първият важен избор в пети сезон на "Ергенът“ бе направен - ставайки ясно кой е най-харесван и предпочитан.
"Супер, даже съм доволен, защото цялата светлина няма да пада върху мен“, побърза да изкоментира ситуацията Кристиян, прикривайки, може би, разочарованието си.
"Трябва да избера две жени, рискувайки да нараня останалите, които вече са ми доверили сърцето си. Няма да е лесно", каза от своя страна Марин.
А усмивката на Стоян - ергенът, който събра най-малко симпатии от страна на участничките, никак не бе помрачена от случилото се.
"Дали съм най-харесваният или не от ергените не е дотам важно. Не винаги първото впечатление е определящо!“, категоричен бе той.
"А и третото място може да спести много бъдещи неприятни ситуации.“, ladyzone.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3459
|предишна страница [ 1/577 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Зрители скочиха на новите водещи на bTV
17:11 / 19.02.2026
Известна българка с шесто внуче, слезе от кола за 250 хиляди евро...
14:04 / 19.02.2026
Адвокат: Щях да блъсна дете на пешеходна пътека
10:27 / 19.02.2026
Александър Сано се ядоса, намекна за протест
09:24 / 19.02.2026
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я зн...
08:43 / 19.02.2026
Дъщерята на наша актриса със затрогващи думи: Твоята усмивка ми л...
08:38 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS