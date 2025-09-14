ЗАРЕЖДАНЕ...
Популярна водеща отива на съд
Елън Дедженеръс е обвинена от жена, че е блъснала колата й
Жената, подала документите в съда на 12 септември, твърди, че Дедженеръс е блъснала колата ѝ, след като е игнорирала знак "Стоп“. Инцидентът е станал на кръстовище, което е било контролирано от знаци "Стоп“ във всички посоки. Жената твърди, че е следвала инструкциите и се е уверила, че няма превозни средства, преди да потегли напред, но бившата водеща се е появил от нищото и се е блъснал в колата й.
Дедженеръс е обвинена и в "небрежно поведение“, както и за това, че тя "небрежно е причинила или е допринесла за сблъсъка на превозното средство“.
В публичното пространство се появи информация, че жената е претърпяла множество сериозни наранявания и телесни щети поради небрежността на звездата. Жената съди Дедженеръс за направените болнични разходи, обезщетение за загуба на заплата, медицински разходи и за "загуба на удоволствие от живота, емоционален стрес и тревожност“. Сумата все още не е оповестена публично.
