Популярна певица очаква второто си дете

© Певицата и бивша звезда на Little Mix Пери Едуардс обяви, че е бременна с второто си дете. Певицата вече има син с годеника си, бившия английски футболист Алекс Окслейд-Чембърлейн.



Едуардс сподели новината в публикация в Instagram с надпис "Познай какво, скъпи...“.



Публикацията показваше Едуардс с бяла тениска с надпис на гърба "Ако искаше, щеше...“. След това певицата се обърна, за да разкрие коремчето си, а отгоре пишеше "...и го направи!“. Окслейд-Чембърлейн и Аксел (синът им) се присъединиха към Пери за прегръдка в края на видеото.



Гърбът на тениската също препраща към заглавието на последния ѝ сингъл.



Публикацията беше залята с коментари от приятели и фенове, които поздравяваха певицата, включително от бившите ѝ колеги от групата Little Mix - Джейд Търлуол и Лий Ан Пинок.



Търлуол написа: "Обичам ви и много се радвам за всички вас.“



Пинок добави: "Само най-добрите новини! Обичам ви всички.“



Новината идва, след като певицата разкри за първи път в подкаст, че е имала два спонтанни аборта, веднъж преди да роди сина си и отново след раждането му.