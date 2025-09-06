ЗАРЕЖДАНЕ...
|Популярна певица очаква второто си дете
Едуардс сподели новината в публикация в Instagram с надпис "Познай какво, скъпи...“.
Публикацията показваше Едуардс с бяла тениска с надпис на гърба "Ако искаше, щеше...“. След това певицата се обърна, за да разкрие коремчето си, а отгоре пишеше "...и го направи!“. Окслейд-Чембърлейн и Аксел (синът им) се присъединиха към Пери за прегръдка в края на видеото.
Гърбът на тениската също препраща към заглавието на последния ѝ сингъл.
Публикацията беше залята с коментари от приятели и фенове, които поздравяваха певицата, включително от бившите ѝ колеги от групата Little Mix - Джейд Търлуол и Лий Ан Пинок.
Търлуол написа: "Обичам ви и много се радвам за всички вас.“
Пинок добави: "Само най-добрите новини! Обичам ви всички.“
Новината идва, след като певицата разкри за първи път в подкаст, че е имала два спонтанни аборта, веднъж преди да роди сина си и отново след раждането му.
