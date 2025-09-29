Показаха се официално. Заедно са. Събра ги риалити

© Даниел Петканов – по-известен като Лудия репортер, и моделът Глория Петкова за първи път се показаха официално заедно. Двамата споделиха в социалните мрежи снимки и видеа от концерта на Роби Уилямс в София, който се проведе снощи.



Кадрите предизвикаха вълна от реакции и коментари, като феновете им не скриха любопитството си към новата двойка. Петканов и Петкова изглеждаха видимо щастливи, наслаждавайки се на шоуто на британската звезда.



Петканов се появи с бившата моделка и