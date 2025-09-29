ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Показаха се официално. Заедно са. Събра ги риалити
Кадрите предизвикаха вълна от реакции и коментари, като феновете им не скриха любопитството си към новата двойка. Петканов и Петкова изглеждаха видимо щастливи, наслаждавайки се на шоуто на британската звезда.
Петканов се появи с бившата моделка и
прясно разведена участничка на премиерата на риалитито "Traitors: Игра на предатели", видя тогава първи "България Днес". Те пристигнаха заедно с момиченцето на Глория - червенокоса красавица. Тя е плод на любовта на бившата бигбрадърка и по-възрастния от нея варненец Методи Велинов, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1492
|
|предишна страница [ 1/249 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Съседи изкараха снегорините
14:07 / 29.09.2025
Лили Иванова: Вие сте наша гордост!
09:21 / 29.09.2025
През октомври 4 зодии взимат съдбоносни решения за живота си
06:45 / 29.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са...
22:19 / 28.09.2025
Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол
23:02 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS