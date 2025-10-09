ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина легенда на Холивуд
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:18
©
Прочут актьор почина, а дни наред никой не знаеше, че вече не е между нас, пет дни по-късно съпругата му потвърди тъжната вест.

Новината за смъртта му, която се случи на 5 октомври, беше потвърдена от неговата партньорка в живота Маги Неф в емоционално съобщение до списание Variety.

Американският актьор Рон Дийн, известен с многобройните си роли на детективи и агенти във филми и сериали, почина на 87-годишна възраст. 

"Той издъхна точно в 16:00 часа, след като поздрави любимите си сестри. Бореше се като воин, само за да ги види още веднъж. Когато останахме сами, хванах ръката му и му казах, че всичко е наред и може да бъде спокоен. Той ме погледна с доверие и си тръгна мирно. Беше дълбоко и достойно сбогуване. Силен мъж - до самия край“, каза Неф.

Публиката го запомня и с ролите му във филми като "Цветът на парите“ (Мартин Скорсезе, 1986), "Никой“ (1988), "Нищо общо“ (1986) с Том Ханкс и Джаки Глийсън, "Пакетът“ (1989) с Томи Лий Джоунс и Джийн Хекман, както и в хита на Кристофър Нолан "Черният рицар“ (2008), където играе детектив Вюрц. 

Дийн участва и в известния трилър "Беглецът“ (1993) заедно с Харисън Форд и Томи Лий Джоунс, както и във филма на Джоел Шумахер "Клиентът“ (1994).

Освен филмови постижения, той има и богата телевизионна кариера - появява се в сериалите "Тя написа убийство“, "Последният път от небето“, "Карън Сиско“, "Студен случай - Неразкрити престъпления“ и "Спешна помощ - Спешна помощ“.

Рон Дийн е роден на 15 август 1938 г. в Чикаго и започва актьорската си кариера в средата на седемдесетте години.

Първата му голяма роля е през 1983 г. във филма "Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano“ с Том Круз. Две години по-късно се появява в култовия филм "The Breakfast Club“ (1985), режисиран от Джон Хюз, където играе бащата на героя, изигран от Емилио Естевес.


