ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
По-малкият брат на Ергенът Виктор му е одрал кожата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:30Коментари (0)243
©
виж галерията
Виктор Русинов, който беше вторият ерген в последния сезон на романтичното риалити по bTV, показа брат си. Той се казва Емо, а двамата изненадващо си приличат изключително много.

Двамата братя прекарват време заедно на море на гръцкия остров Миконос. Емо е по-малък от Виктор и е неговата по-млада версия. За разлика от него той е тъмнокос и с тъмни очи, но пък брадите и прическите са едни и същи. Братята също си приличат по физиката – и двамата имат мускулести и атлетични тела. 

 

Едно обаче е сигурно – Виктор и Емо излъчват една и съща заразителна положителна енергия със своите широки усмивки.

26-годишният Русинов показа и как двамата са изглеждали като по-малки, когато Емо е бил едва около 10-12-годишен. 

Виктор се превърна в един от най-желаните мъже на екрана и е бил най-красивият българин, спечелвайки титлата "Мистър България“ 2021. През 2022 година е избран за най-красив и харизматичен мъж модел. За разлика от него, който има над 33 хиляди последователи в Инстаграм, Емо не е толкова активен в социалната мрежа, където го следват едва 965 човека, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 1257
13.09.2025 Тя направи зашеметяващо завръщане - в перфектна форма след раждането
13.09.2025 Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
12.09.2025 Въпрос в "Стани богат" разгорещи мрежата
12.09.2025 Прецедент в "Игри на волята"! Подобно нещо никога не се е случвало
12.09.2025 Деси Слава избра спокойствието и си купи къща в Пловдив
12.09.2025 Известен готвач заплаши популярен влогър: Да си извади ограничителна
заповед!
предишна страница [ 1/210 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Една от зодиите ще е сред най-щастливите днес
07:15 / 13.09.2025
Въпрос в "Стани богат" разгорещи мрежата
22:56 / 12.09.2025
Прецедент в "Игри на волята"! Подобно нещо никога не се е случвал...
22:36 / 12.09.2025
Деси Слава избра спокойствието и си купи къща в Пловдив
19:06 / 12.09.2025
Известен готвач заплаши популярен влогър: Да си извади ограничите...
18:58 / 12.09.2025
Ново лице в БНТ
11:46 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
22:30 / 11.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Променят визията на Центъра - правят го още по-хубав
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Протести в Непал
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: