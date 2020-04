Пловдивчанка: Събличам се в секс платформа и не ме е срам

© Провокативно и 100% откровено интервю с Габриела Христова – модел и миналогодишна претендентка за титлата Мис Плеймейт 2019. Сексапилната красавица е родена в Пловдив, но живее и работи във Виена. От две седмици Габи качва специални видеа за най-верните си фенове в Интернет платформата only fans. Тя се осмели да отговори на въпроси пред "Блиц", които сигурно много от вас се питат: защо и как го прави, какво мислят хората около нея за заниманията ѝ и каква е тя отвътре. Всичко това, а и още много предстои да разберем от самата Габриела Христова – истинска и неподправена.



- Здравей, Габи. Знаем те като пловдивчанката, която участва в конкурса "Мис Плеймейт 2019“. В последно време виждаме, че заливаш социалните мрежи с много провокативни снимки. Защо го правиш?



– Че кой не го прави вече!? Провокативни снимки!? Всъщност имате предвид разголени, нали така!? Вече всички социални мрежи предлагат чиста голота. Дали ще си разголиш душата, мислите, таланта, или тялото – според мен е еднакво. Тези, които правят първите три неща, обикновено се смятат за по-добри от тези, които разголват само тялото си. Според мен обаче в някои случаи това е в пъти по-опасно и кара някои умове да действат неадекватно, както и да мислят нерационално. Сега поне имаме възможност по време на карантината да наблюдаваме този феномен на бълване на всякакви изповеди, мнения, кои от кои по-опасни, по-глупави и подвеждащи по- уязвимите.



Правя го, защото хората трябва да правят това, което могат най-добре. Аз съм забавна мацка, която няма притеснения от тялото си. Дори се регистрирах в onlyfans, където най-верните ми последователи могат да видят ексклузивен материал, заплащайки конкретна сума.



- Коя публика е по-добра: българската или чуждестранната? Коя повече си отваря портфейла?



- Преди да се регистрирам в сайта, всъщност си мислех, че българите няма да са толкова щедри, колкото чужденците. Напротив. Като смятаме това, че на българина да плаща в долари му идва повече, отколкото на европееца например, мога да кажа, че имам неочаквано добра българска публика, която се наслаждава на това, което правя.



- Какво би посъветвала новите момичета, които тепърва влизат в платформата only fans?



– Бих ги посъветвала да не бъдат арогантни и да го правят с удоволствие. Да не мислят, че там става въпрос само за това да се покажеш гола. Хората – и мъжете, и жените имат нужда от качествена комуникация. Момичетата трябва да поддържат профила си с добри маниери, възпитание, наслада и духовитост. Според мен никой не трябва да плаща на някого само защото изглежда добре без бельо. Това е нередно и повърхностно.



И всъщност това води до същинския ми съвет към тези момичета. Той е, че сексът и възбудата понякога нямат нищо общо с половите органи. Колкото хора има на този свят, толкова фетиши и предпочитания има. Новите момичета трябва да бъдат добри психолози и да не забравят, че всичко е на базата "давам, за да получа“. И както споменах – съвсем не само събличайки се. Отношението е много важно.



Също така момичетата трябва да експериментират. Да не се притесняват да бъдат по-натурални в държанието си. Това е валидно и извън самата платформа.



- Какво би посъветвала публиката, която те гледа?



– Най-вече държа на това самият потребител да разграничава фантазията от реалността. Това, което се случва на момента в такъв вид платформи, си остава там и не се развива със същия сценарий в реалния живот.



Има мъже, които си мислят, че могат да те купят с абонамент от . Не е ли нелепо? Че и бакшиш от 00 да ти дадат, пак е такова! Все едно да идеш да се нахраниш в някой готин ресторант, да оставиш бакшиш на сервитьорите и готвачите и да очакваш вече да ги притежаваш, защото са ти направили кефа, така да се каже, и са се държали професионално.



Нека повече хора се замислят, защото според мен платените платформи и онлайн стриймът ще стават все по-популярни в следващите години и за да можем всички да се възползваме поравно, трябва да изградим култура и достойно поведение.



- Трудно ли е да се мисли съдържание?



- Никой не може да ти подари креативност или да разпали въображението ти. По-трудно е, отколкото изглежда. Също така самата идея може да я имаш, но изпълнението ѝ понякога се оказва доста трудоемко. Отделно съдържание без комуникация няма как да съществува дълго. Затова на мен ми е в голям плюс това, че знам български, немски и английски. Мога да отговоря и да задоволя почти всеки.



- Кое е най-провокативното нещо, което са искали от теб да направиш?



– Аз от позицията на един доста разкрепостен и вникващ в идеята на повечето хора човек мога да кажа, че чак толкова провокативни неща не се случва да се пожелаят. Всъщност повечето хора са доста простички откъм задоволство.Идеята е наистина да се забавляваш, докато го правиш, защото когато стане дума за интимност, хората бързо долавят фалша, а той дава чувството, че мамиш отсрещния. И тогава вече има проблем.



- Имаш дъщеря. Не ти ли е неудобно от нея да правиш подобни неща? Тя виждала ли е нещо от това, което качваш в only fans?



– Наскоро публикувах статус във Фейсбук с цел да отговоря на този въпрос, понеже много хора се опитват да ми го зададат, някои по-индиректно от вас, но в същата посока. Ще ви отговоря с текста от статуса:



Най-загрижените съвети получавам от хора без деца или от такива, които имат деца и им дават чиа вместо месо. И ги гледат по строг определен план, наречен “как детето ми да води безгрешен, правилен и здравословен начин на живот в един напълно объркан и нездравословен, пълен с грешки, страдания и несправедливост свят, а после да го обвинявам, защото съм му дал перфектната база, а то не се е справило".



И после се чудят къде бъркат в отношението си. Като цяло не само във възпитанието на децата си. Всички тези хора водят доста примитивен, не-дълбок начин на живот, и си мислят, че са безсмъртни и недосегаеми. Неблагодарни, изпитващи вина, компенсирайки я с това да си налагат на самите тях строги правила, за да придобият смисъл, че не правят нищо велико и страстно – че не мислят извън рамката. И в края на деня се чувстват празни, неудовлетворени и си измислят нов начин на живот по картинка и нечия чужда идея. На другия ден може да включат стевия в менюто например. Всичко това е метафорично и буквално – кой както иска и може, да си го разбира.



И в класическия начин на развитие на обстоятелствата се случва детето да стане я депресиран гей / лесбийка / компаньон/ка / наркоман/ка, я с някакви дълбоки прикрити чувства и травми, които смята, че трябва прикрива, защото си мисли, че трябва да се срамува от желанията и нуждите си. То така е научено – да бъде контролирано, неразбрано и без мнение. Това са дълбоки теми, които дори не искам да захващам, като се има предвид, че доста голям процент от хората дори не се заслушват и минута в някого, камо ли да му дадат някакво право за нещо. Все едно да говориш на стената.



Та искам да ви кажа да не учите другите как да живеят живота си. Те отдавна са преценили кое е оптимално за тях и всеки си плаща цената с последствията. Няма правилна формула, ако не се водите от любов и чисти намерения. Разберете го.



Дъщеря ми е на шест. Все още не усеща сериозността на това, което правя. Няма как да си дам сметка или да предрека бъдещето и да предположа нейните реакции. Но знам, че за всеки има място под слънцето. И тя ще е достатъчно интелигентна, за да разбере думите и действията ми, понеже е отглеждана от мен и прекрасното ми семейство.



- Имаш ли човек до себе си? Какво мисли той за това, което правиш?



– Имам много хора до себе си. Не мислете, че те са тип “тираджията Гошо". Имам страшно много приятели – начетени, със собствен бизнес, заемащи позиции на световно ниво, банкери, хотелиери, ресторантьори, счетоводители, доктори, от всякаква националност, изповядващи различни религии и вери, с различна сексуална ориентация и т.н. Всеки, който съм допуснала близо до себе си, се опитва да ми дава полезни съвети как да усъвършенствам това свое ново начинание.



Аз съм се изградила с времето и съм доказала себе си като стойностен човек, който е събрал само хубави хора наоколо. Не ми е нужно да опровергавам семкаджиите. От тях така или иначе няма какво стойностно да науча. За тези хора ти винаги си трън в очите, защото нямат смелост да правят това, което искат, и това, което им дава повече финансова стабилност. За това те ще стоят, ще коментират и ще те заклеймяват, докато не те видят уязвима и на тяхното ниво. Аз не познавам успешен човек, който е седнал да мисли, аджеба, тоя що прави така.



- Колко пари горе-долу могат да се изкарват в платформата?



– Най-хубавото на платформата е, че нямаш таван. От 0 до … са възможностите ти. Има много фактори, от които зависят печалбите ти. Например от това колко често се промотираш, какво качваш, как го качваш, с кого споделяш, колко са последователите ти в социалните мрежи, недоброжелателите ти (ако имаш повече, съответно ти правят добра реклама), колко е времето, което можеш да отделяш, какви са техниката, осветлението и всички лични качества, които притежаваш.



Ще подскажа само, че при мен нещата започнаха да се случват доста добре и вече съм в 14-те % по развитие, като се има предвид, че няма пълни две седмици, откакто се регистрирах. Но аз съсредоточих енергията си на 100% там за хората и за това да изработвам качествено парите си.



- В only fans показваш тялото си. А каква е Габриела отвътре?



– Габриела е спокойна, възпитана, на моменти уязвима, ранима, страстна, добра майка, която готви и чисти всеки ден, сърцата е, съсредоточена върху бъдещите си планове. Нормален човек и жена. Приятел и любовница. За нея не говоря обикновено, защото, когато го правя, отсрещният си мисли, че се оправдавам. Не, не се. Навсякъде съм застанала зад името и позициите си и не търся ничия помощ и подкрепа. И ако някой може да ми каже по-добра схема за това как да бъда независима от мъж/родители/общество, легална и в стабилно финансово положение, със собствен апартамент в сърцето на Виена, да се свърже с мен. Ще го изслушам с удоволствие. Просто различните цели имат различен начин на изплащане. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви много успехи и здраве.