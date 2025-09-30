Пет линии на градския транспорт възстановяват маршрута си

© Във връзка с приключване на строително-монтажните дейности в южното платно на бул. “Никола Вапцаров“, между кръстовищата с ул. “Димитър Талев“ и бул. “Македония“, се възстановяват маршрутите на автобусни линии. Това съобщават от пресцентъра на община Пловдив.



№17, 24, 27, 36 и 116, преминаващи през автобусна спирка № 326 "Тромпета“, считано от 08:00 ч. на 1 октомври. За това съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.