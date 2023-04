Песен за шокираща любовна история е новият хит за сезона

© Нора Караиванова стартира музикалния сезон с One Last Mistake. Песента, в тандем със STANI (Станислав Вълев), излиза в силно 80-десетарско звучене и уникален синт уейв стил. One Last Mistake е като емоционално продължение на предходния им проект Chain On My Brain, давайки заявка за категоричен клубен хит, създаван достатъчно дълго, за да е перфектен.



“Дори бих нарекла One Last Mistake донякъде историческо парче, защото го правим повече от 2 години. - разказва Нора - И двамата със STANI минахме през различни житейски ситуации, а като добавим и периода на пандемия, наистина се получава, че този проект доста дълго време узряваше.“



One Last Mistake излиза с подкрепата на Музикаутор и Национален фонд "Култура“, със съвместната творческа енергия на Нора и STANI: музиката е създадена и от двамата, текстът е на Нора, аранжиментът-на STANI. Към екипа се присъединява и Антони Рикев a.k.a. Wah Tony, в чието студио Нора записва вокалите и, който влиза в проекта с емблематичната си китара. "Тони дава страхотна пулсация на парчето"-добавя Нора и представя екипа, отговорен за визията.



One Last Mistake е реализирана визуално и сценарно от Георги Муков, в екип с Атанас Радев и Светозара Христова. След "Като океан“ и "Едно“ Нора работи за трети път с Георги, но за разлика от предходните проекти, в актуалния влизат и актьорите Явор Костов-Яша и Ива Атанасова, оплетени в интересна любовна схема. По сценарий видеото показва типичната история за влюбени, но финалът подава онзи зашеметяващ обрат, заради който си заслужава кадрите да се изгледат отново.



Лятото на НОРА:



One Last Mistake е само началото на един изпълнен със силна творческа енергия сезон. В разгара на лятото предстои очаквана премиера на мюзикъла "Бодигард“, със специалното участие на Нора Караиванова. След фантастичния успех на "Коса“ Нора отново работи с Държавна опера Варна, този път в музикално приключение, посветено на великата Уини Хюстън. "Аз ще съм Ники-лошата сестра. Водещата роля е за актрисата Манал Ел Файтури, с която се разбирам чудесно, макар това представление да е предизвикателство и за двете ни. Може би режисьорът Борис Панкин ни е избрал за този образ на сестри точно, за да се допълваме и провокираме взаимно.“



"Бодигард“ с участието на Орлин Горанов, Нора Караиванова и Манал Ел Файтури е с премиерата на 22 юли, в Летния театър във Варна.