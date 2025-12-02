ИЗПРАТИ НОВИНА
Пари, много пари за 3 зодии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:57
©
Една легенда гласи, че преди да канонизират Николай за светец, той бил лихвар, но с добро сърце. Помагал на бедни и безпарични хора, като раздавал богатството си. Според народното поверие люспите от шарана носят пари и късмет. Затова на масата се слага риба с много люспи. Колкото повече люспи има, толкова по-голямо ще е богатството. Ето обаче кои са зодиите, които Свети Николай ще окъпе в пари!

Телец

Телци, почетният гост на този празник ще е финансовото изобилие. С вашата непоколебима решителност и практичност е време да засадите семената на просперитета. Представете си, че правите дългосрочни инвестиции, изкачвате се в кариерата си и оставяте вътрешния си предприемач да се развихри. Вселената е като ваша финансова мажоретка и познайте какво? Време е да блеснете!

Вземете няколко стари списания, снимки, лепило и табло. Създайте своето визуално табло, което крещи "парични цели“. Медитирайте върху него редовно и гледайте как Вселената поръсва магическия си прах върху финансовите ти мечти.

Лъв

Лъвове, Никулден е вашият VIP пропуск за космическия червен килим на богатството. Всъщност, финансовият ви късмет започва още от Пълнолунието на 5 декември. Звездите ви дават големи тласъци към увереността и е време да привлечете изобилието като магнит. Независимо дали блестите с творчески проект, работите допълнително, или правите смели кариерни стъпки, това е вашият момент да бъдете забелязани. Притежавайте тази естествена харизма и вижте как Вселената разгръща сценарий за финансов успех само за вас.

Започнете деня си с утвърждения, които крещят: "Аз съм магнит за богатство!“ Увереността е вашият супергеройски плащ, а Вселената обича Лъвовете, които знаят своята стойност. Кажете го силно, кажете го гордо и гледайте как финансовата магия се разгръща. 

Козирог

Козирози, облечете си екипировката за катерене, защото този 6-ти декември е вашият момент да покорите всички финансови върхове. Вашата трудолюбива природа е съчетание, създадено в космическия рай за вибрациите на богатство, които идват към вас. Поставете си тези големи цели, останете фокусирани и не се страхувайте да поемете няколко пресметнати риска. Вселената е като ваш личен финансов ментор, който ви тласка да спечелите това, което заслужавате.

Мислете мащабно, но разделете тези финансови цели на малки парченца. Всяка стъпка е мини победа, така че празнувайте, сякаш е ден за заплата. Вселената обича да вижда как полагате усилия, така че поддържайте този импулс.


Статистика: