Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти завладява страната

След вълнуващия старт на турнето през декември в София, Pandora продължава своята мисия да претворява вдъхновение. Този февруари приказката оживява в Бургас, Пловдив, Варна и Велико Търново, за да превърне обикновените дни в незабравими спомени.



Турнето е покана към всеки да отпразнува любовта във всичките ѝ форми - към партньора, към най-добрата приятелка или като жест на обич към самия себе си. В специално създадения фото кът на Pandora, посетителите ще могат да отбележат специален момент със снимка.



За празник с настроение и блясък, Pandora е подготвила специални изненади. Всеки, който се включи в активацията на място, има шанс да спечели:



- Талони за отстъпка за следващото попълнение в своята колекция.



- Стилни аксесоари Pandora, които да напомнят за този магичен момент.



Къде и кога да ни откриете?



"Pandora Winter Love Story“ ще гостува в сърцето на едни от най-големите търговски центрове:



06.02 от 13:00 ч. до 19:00 ч.



(петък) - Бургас, Мол Галерия



07.02 от 13:00 ч. до 19:00 ч.



(събота) - Пловдив, Мол Пловдив



BE LOVE ни напомня, че любовта е действие, което носим, споделяме и показваме всеки ден.



Очакваме Ви, за да се забавляваме и заедно да напишем поредната глава от Pandora историята.