|Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти завладява страната
Турнето е покана към всеки да отпразнува любовта във всичките ѝ форми - към партньора, към най-добрата приятелка или като жест на обич към самия себе си. В специално създадения фото кът на Pandora, посетителите ще могат да отбележат специален момент със снимка.
За празник с настроение и блясък, Pandora е подготвила специални изненади. Всеки, който се включи в активацията на място, има шанс да спечели:
- Талони за отстъпка за следващото попълнение в своята колекция.
- Стилни аксесоари Pandora, които да напомнят за този магичен момент.
Къде и кога да ни откриете?
"Pandora Winter Love Story“ ще гостува в сърцето на едни от най-големите търговски центрове:
06.02 от 13:00 ч. до 19:00 ч.
(петък) - Бургас, Мол Галерия
07.02 от 13:00 ч. до 19:00 ч.
(събота) - Пловдив, Мол Пловдив
BE LOVE ни напомня, че любовта е действие, което носим, споделяме и показваме всеки ден.
Очакваме Ви, за да се забавляваме и заедно да напишем поредната глава от Pandora историята.
