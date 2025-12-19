ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Памела Андресън разкри пикантни подробности за романса си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:52Коментари (0)127
©
Памела Андерсън най-накрая разкри пикантните подробности за романса си с Лиъм Нийсън - и текущото състояние на връзката им. 58-годишната Андерсън и 73-годишният Нийсън предизвикаха вълна от слухове това лято с близките си разговори, докато промотираха филма си "Голо оръжие".

Източник потвърди пред Daily Mail през юли, че двамата се срещат "от известно време", след като са се запознали на снимачната площадка на лентата. 

Нийсън не е бил в публична връзка от 2009 г., когато съпругата му Наташа Ричардсън почина от травма на главата, след като падна на ски писта без каска.

Сега Андерсън дръпна завесата около авантюрата си със звездата и "интимната седмица", която са прекарали заедно в просторното му имение в северната част на Ню Йорк.

Тя също така разкри, че с Нийсън вече не са романтична двойка, въпреки че остават приятели и той я подкрепя в новия интелектуален обрат, който тя предприе в професионалния си живот, чрез People. 

"Ако трябва да знаете, с Лиъм имахме романтична връзка за кратко, но едва след като приключихме снимките", каза тя, посочвайки, че по време на престоя си в неговата селска къща "е имала моята собствена стая и асистентите ни идваха; дори семействата ни се отбиваха". 

Тяхната авантюра по време на "романтичната им седмица" включвала "вечеря в малък френски ресторант, където той ме представи като "бъдещата г-жа Нийсън"."

Тя му помагала в градинарството, грижейки се "за розов храст, обрасъл с мента", а в един момент облечен в халат Нийсън трябвало да прогони мечка от прозореца си за закуска. 

След едноседмичния им престой в северната част на щата Ню Йорк, те "се разделили, за да работят по други филми", но се събрали отново за медийните обиколки за "Голо оръжие".

Слуховете за връзката им се разпространиха на премиерата на филма в Ню Йорк, когато били забелязани да се гледат влюбено в очите. Когато филмът преминал в Лондон, Андерсън беше заснета да се гушка с Нийсън и да го целува по бузата.

Тя отхвърли твърденията, че са се престрували, казвайки: "Винаги съм се смяла, когато хората си мислеха: "О, това е рекламен трик." А аз им отговарях: "Рекламен трик? Това е истинско. Имаме истински чувства."

Краткият им пламък вече е преминал в платонично приятелство и тя казва: "Обожавам Лиъм, но ние сме по-добри приятели, честно казано. Той е голям поддръжник на тази нова траектория в кариерата ми и мило ми казва, че много се гордее с мен. Сигурна съм, че винаги ще бъдем част от живота си."


Още по темата: общо новини по темата: 2652
19.12.2025 След Том Круз тя доста бързо си намери друг
18.12.2025 Никол Станкулова очарова всички с благородна постъпка
18.12.2025 Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни неща!
18.12.2025 Лавина от критики за наша певица, качила снимка със сина си
18.12.2025 41 години брак и две осиновени деца
18.12.2025 Той е женен за едни от най-големите красавици, а скандалните раздели са неизбежни
предишна страница [ 1/442 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни ...
20:06 / 18.12.2025
Лавина от критики за наша певица, качила снимка със сина си
17:38 / 18.12.2025
Много богат и много известен българин днес става на 60
17:25 / 18.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
Диетолог: Малко парче сланина подобрява имунитета и либидото
10:26 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: