Памела Андресън разкри пикантни подробности за романса си

© Памела Андерсън най-накрая разкри пикантните подробности за романса си с Лиъм Нийсън - и текущото състояние на връзката им. 58-годишната Андерсън и 73-годишният Нийсън предизвикаха вълна от слухове това лято с близките си разговори, докато промотираха филма си "Голо оръжие".



Източник потвърди пред Daily Mail през юли, че двамата се срещат "от известно време", след като са се запознали на снимачната площадка на лентата.



Нийсън не е бил в публична връзка от 2009 г., когато съпругата му Наташа Ричардсън почина от травма на главата, след като падна на ски писта без каска.



Сега Андерсън дръпна завесата около авантюрата си със звездата и "интимната седмица", която са прекарали заедно в просторното му имение в северната част на Ню Йорк.



Тя също така разкри, че с Нийсън вече не са романтична двойка, въпреки че остават приятели и той я подкрепя в новия интелектуален обрат, който тя предприе в професионалния си живот, чрез People.



"Ако трябва да знаете, с Лиъм имахме романтична връзка за кратко, но едва след като приключихме снимките", каза тя, посочвайки, че по време на престоя си в неговата селска къща "е имала моята собствена стая и асистентите ни идваха; дори семействата ни се отбиваха".



Тяхната авантюра по време на "романтичната им седмица" включвала "вечеря в малък френски ресторант, където той ме представи като "бъдещата г-жа Нийсън"."



Тя му помагала в градинарството, грижейки се "за розов храст, обрасъл с мента", а в един момент облечен в халат Нийсън трябвало да прогони мечка от прозореца си за закуска.



След едноседмичния им престой в северната част на щата Ню Йорк, те "се разделили, за да работят по други филми", но се събрали отново за медийните обиколки за "Голо оръжие".



Слуховете за връзката им се разпространиха на премиерата на филма в Ню Йорк, когато били забелязани да се гледат влюбено в очите. Когато филмът преминал в Лондон, Андерсън беше заснета да се гушка с Нийсън и да го целува по бузата.



Тя отхвърли твърденията, че са се престрували, казвайки: "Винаги съм се смяла, когато хората си мислеха: "О, това е рекламен трик." А аз им отговарях: "Рекламен трик? Това е истинско. Имаме истински чувства."



Краткият им пламък вече е преминал в платонично приятелство и тя казва: "Обожавам Лиъм, но ние сме по-добри приятели, честно казано. Той е голям поддръжник на тази нова траектория в кариерата ми и мило ми казва, че много се гордее с мен. Сигурна съм, че винаги ще бъдем част от живота си."