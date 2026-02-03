ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отиде си актриса от "Досиетата Х" и "Д-р Куин лечителката"
Неочакваната смърт на актрисата беше потвърдена от сестра ѝ, Хариет Майер, която каза пред Hollywood Reporter, че Елис е починала в дома си в Студио Сити в сряда.
Кариерата ѝ пред камерата обхваща повече от две десетилетия. Феновете отдадоха почит на обичаната звезда в социалните мрежи.
