Осиновената дъщеря на Любо Нейков - топ специалист в болница

© Племенницата на големия актьор Любо Нейков – Ина е една от най-уважаваните и обичани акушерки в столичната болница "Майчин дом“.



Младата жена, която е дъщеря на покойния брат на комика - Цветан Нейков, е известна сред родилките с професионализма и човечното си отношение. Пациентки споделят, че тя подхожда към всяка жена с уважение и разбиране. Колеги я описват като стриктна, прецизна и изключително отдадена на работата си.



Завършва Медицинския университет в София със специалност "Акушерство и гинекология“. Благодарение на упоритостта си и подкрепата на чичо си Любо Нейков тя успява да се реализира в престижното лечебно заведение. Родилките често я наричат "любимата акушерка“, защото винаги намира време за разговор, окуражава ги и вдъхва увереност в най-напрегнатите моменти.



Извън болницата младата специалистка е активна в социалните мрежи. Тя поддържа профили в тикток и инстаграм, където редовно публикува видеа от ежедневието си и от професионалната си среда.



Ина има и артистични заложби. Благодарение на чичо си тя преди години участва с епизодична роля в хитовия медицински сериал "Откраднат живот“. Нейното кратко появяване на екрана е сбъдната мечта от детството й. Покрай Любо Нейков тя често общува с негови колеги от сцената и телевизията - Христо Гърбов, Кръстьо Лафазанов, Албена Павлова и Руслан Мъйнов.



Ина се гордее с чичо си и редовно споделя новини за него в социалните си профили.



След смъртта на брат си Цветан през 2013 г. Любо Нейков поема изцяло грижата за племенницата си. Оттогава той се отнася към нея като към собствена дъщеря. Според публикации в медиите комикът дори официализира нещата, като подава документи за попечителство и се водел официален настойник на племенницата си Ина. Актьорът е осигурил условия, за да може Ина да завърши образованието си и да започне работа по специалността. Според близки до семейството Любо е изключително горд с постиженията й.



"Още след трагичната смърт на Цветан, който си отиде без време от инфаркт, Любо осинови детето му. Тогава момичето беше само на 16 години и той я взе да живее у тях, за да й бъде по-леко“, разказват съседи на комика от родния му Червен бряг. Жената до него - Гинка, също е била активно ангажирана с грижите за Ина. Тя е фотограф и избягва публичните изяви. Участва в семейния бизнес, свързан с покупко-продажба и отдаване под наем на имоти. Заедно с Любо отглеждат и тяхната 14-годишна дъщеря Ана. Двете момичета - Ина и Ана, са изключително близки и поддържат отношения като между сестри.



Ина има дългогодишна връзка с младеж на име Евгени. Двамата са заедно още от тийнейджърските си години и наскоро са се сгодили. Преди време са се изнесли от бащиния й апартамент в столичния квартал "Овча купел“ и вече живеят самостоятелно. В социалните мрежи Ина често публикува снимки от новото им жилище, което двамата са обзавели сами. Семейство Нейкови е преживяло тежки години, белязани от загуби. През 2018 г. Любо Нейков губи майка си Цеца, която умира навръх Благовещение. Тази трагедия се отразява силно на актьора и на неговия баща, който остава да живее в семейната къща в Червен бряг. Любо заедно с Гинка, Ана и Ина посещават родния си град за всеки по-значим празник, най-вече на Ивановден - имения ден на бащата на актьора, пише "Ретро“.