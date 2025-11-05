ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оля Малинова: Тя е ескорт
Гостите в ефира не спестиха нито думи, нито оценки, а най-острите реплики дойдоха от телевизионната водеща и инфлуенсър Оля Малинова.
"Дениз е единственият човек, който не мълчи на Шермин. Тя се храни от конфликт, изпитва истинско удовлетворение, когато комуникира с Дениз. Знае, че ако започне кавга, има съперник, и то достоен. Тази латерна ще работи постоянно, защото тя от това има нужда!", заяви емоционално Малинова.
Но истинската бомба падна секунди по-късно, когато тя добави с усмивка:
"Излезе едно много интересно хайку от този спор: Танците на пилон са спорт, а Шермин е ескорт."
Студиото замръзна за миг, а водещите бързо се опитаха да сменят темата, но вече беше късно. Изречението мигновено обиколи социалните мрежи, а феновете на предаването заляха коментарите с реакции от "Браво, Оля!" до "Това вече е прекалено!".
След нея се включи и Матего, който подхвана критиката в типичния си стил:
"Шермин се държи все едно е на заплата да прави скандали. Тя не може една секунда без подобни неща. Ако някой направи добро впечатление, тя веднага казва: 'Как така, тя е тъпа!' – и започва драма."
Въпреки че думите на гостите предизвикаха истинска буря в мрежата, едно е сигурно Ана-Шермин отново успя да фокусира цялото внимание върху себе си. А в риалити света това често е най-ценната валута, пише "България Днес".
