Оля Малинова: Тя е ескорт

След бурния епизод на "Ергенът: Любов в рая", в който избухна поредният скандал между Ана-Шермин и Дениз, страстите не стихнаха и в студиото на "Преди обед".



Гостите в ефира не спестиха нито думи, нито оценки, а най-острите реплики дойдоха от телевизионната водеща и инфлуенсър Оля Малинова.



"Дениз е единственият човек, който не мълчи на Шермин. Тя се храни от конфликт, изпитва истинско удовлетворение, когато комуникира с Дениз. Знае, че ако започне кавга, има съперник, и то достоен. Тази латерна ще работи постоянно, защото тя от това има нужда!", заяви емоционално Малинова.



Но истинската бомба падна секунди по-късно, когато тя добави с усмивка:



"Излезе едно много интересно хайку от този спор: Танците на пилон са спорт, а Шермин е ескорт."



Студиото замръзна за миг, а водещите бързо се опитаха да сменят темата, но вече беше късно. Изречението мигновено обиколи социалните мрежи, а феновете на предаването заляха коментарите с реакции от "Браво, Оля!" до "Това вече е прекалено!".



След нея се включи и Матего, който подхвана критиката в типичния си стил:



"Шермин се държи все едно е на заплата да прави скандали. Тя не може една секунда без подобни неща. Ако някой направи добро впечатление, тя веднага казва: 'Как така, тя е тъпа!' – и започва драма."



Въпреки че думите на гостите предизвикаха истинска буря в мрежата, едно е сигурно Ана-Шермин отново успя да фокусира цялото внимание върху себе си. А в риалити света това често е най-ценната валута, пише "България Днес".