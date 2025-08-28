Обясни му се в любов

© Актрисата Мирела Илиева публично се обясни в любов на актьора Юлиян Костов по случай рождения му ден в социалните мрежи.



"Честит рожден ден на моя любовник, на моя най-добър приятел, на моя най-добър партньор и на моето вдъхновение! Обичам те безкрайно!", написа хубавицата под пост, на който тя и актьорът греят от щастие.



Мирела Илиева е танцьор, модел, инфлуенсър. Става известна с участието си в риалити формата "Игри на волята“, сезон 4. Има опит като танцьор в популярното предаване "Гласът на България“. Участвала е в множество телевизионни реклами, музикални клипове, филми и чуждестранни продукции. Тя участва в американския филм "След“, както и в други български филмови продукции.



