ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Няма раздяла, но има сватба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:14Коментари (0)794
©
Само преди няколко дни в социалните мрежи се появиха постове, от които изглеждаше сякаш един от най-харесваните сред младите български дуети - Торино и Пашата, се е разпаднал и двете момчета са сложили край на дългогодишното си приятелство. Но истината е съвсем друга - раздяла няма, а напротив - "латино кралете" все още са така близки като братя. 

В Instagram Торино каза каква е истината - "Пашата се раздели само и единствено с ергена Торино". От кадри в Instagram профилите на младите изпълните разбираме, че по-малкия от тях вече е женен мъж - през уикенда той и годеницата му сключиха брак на пищна и изключително бляскава церемония.

В личния си профил Тодор качи много на брой сторита, където можем да видим купона по случай голямата сватба, а Пашата като верен приятел публикува видео в компанията на младоженците, към което написа: "Майтапът настрана, ама брат ми се ожени за тази красива жена - Сара."

На сватбата на Торино са присъствали и доста известни личности. Сред тях са били не само близки колеги като Камелия, с която дуетът има вече втора обща песен, но и една от най-запомнящите се двойки от романтичното предаване "Един за друг" - Криси и Арти. Сред поканените е била и инфлуенсърката Ива Иванова, по-известна като Ивка Бейбе, при която преди време младоженецът разкри, че в началото на запознанството си с Павел не го е харесвал. 

На сватбата важни гости са били актьорът Краси Радков, а също и певицата Мария Илиева.

Припомняме, че Торино и любимата му имат малка дъщеричка, а в социалните мрежи често можем да видим трогателни семейни снимки.


Още по темата: общо новини по темата: 930
19.08.2025 Обявиха още участници в "Traitors: Игра на предатели"
19.08.2025 Орлин Горанов се размина на косъм
19.08.2025 Деси Слава на седмото небе от щастие
19.08.2025 Тамън ги обявиха за двойка и вече се разделиха
19.08.2025 Йоргос Мазонакис на излизане от психиатрията: Имаше позорна режисура зад това изпитание
19.08.2025 Те са родени на една и съща дата, но с 25 години разлика, а любовта им е
пример
предишна страница [ 1/155 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Една легенда днес става на 58
11:25 / 19.08.2025
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Един от най-известните българи днес стана на 54!
19:55 / 18.08.2025
Това е окончателният списък на участниците в "Предатели"
12:22 / 18.08.2025
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Концесия на стадион "Локомотив"
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: