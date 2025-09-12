ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ново лице в БНТ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:46Коментари (1)461
©
От 1 септември, към дирекция "Спорт“ на Българската национална телевизия се присъединява Павела Апостолова-Сеганов, която наред с утвърдените и добре познати имена ще представя на зрителите на обществената телевизия всичко важно и актуално от света на спорта.

"Да съм част от спортния екип на БНТ е наистина голяма чест, но и сериозна отговорност. Благодаря за топлото посрещане на всички колеги – щастлива съм, че ще работя с доказани професионалисти като тях“, споделя Павела Апостолова-Сеганов.

Павела Апостолова-Сеганов завършва бакалавър "Журналистика“ с профил "Телевизия“ и магистратура "Спортна журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски“. Има опит като репортер и водеща на спортни новини в различни медии. Наред с журналистиката, участва в пълнометражни и късометражни филми, както и в телевизионни сериали.

Българската национална телевизия има дългогодишни традиции като лидер в излъчването на големи спортни събития като Олимпийските игри, световните и европейски първенства по футбол, лека атлетика, художествена гимнастика, борба и много др. Предавания като "Арена спорт“, "Трето полувреме“ и "Зала на славата“ са сред запазените марки на БНТ със своите професионални анализи и прогнози, ексклузивни гости и документална стойност.

Спортно-развлекателният канал на обществената телевизия – БНТ 3 – вече повече от 10 години предоставя на аудиторията възможност да се наслади на живо на висококачествени състезания в широка палитра от спортове и много позитивни изживявания.


Още по темата: общо новини по темата: 1245
12.09.2025 Лили Иванова болезнено слаба
12.09.2025 Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
12.09.2025 Кейт Мидълтън съкрушена
12.09.2025 Мишо Белчев стяга незабравима сватба
11.09.2025 Венета Райкова с нова придобивка
11.09.2025 Иван Звездев вече не е готвач
предишна страница [ 1/208 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Браво! Поне грозните новини да ни ги поднася красива говорителка! Това е сребърната линия в ситуацията!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
10:15 / 12.09.2025
Алла Пугачова: Русия ме предаде
18:31 / 11.09.2025
Мартин Чой проговори за бебето си с Натали Трифонова: Щастлив съм...
14:18 / 11.09.2025
Илон Мъск вече не е най-богатият човек на света
09:27 / 11.09.2025
Драматичен и труден ден с обрати за някои зодии
07:10 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: