|Ново лице в БНТ
"Да съм част от спортния екип на БНТ е наистина голяма чест, но и сериозна отговорност. Благодаря за топлото посрещане на всички колеги – щастлива съм, че ще работя с доказани професионалисти като тях“, споделя Павела Апостолова-Сеганов.
Павела Апостолова-Сеганов завършва бакалавър "Журналистика“ с профил "Телевизия“ и магистратура "Спортна журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски“. Има опит като репортер и водеща на спортни новини в различни медии. Наред с журналистиката, участва в пълнометражни и късометражни филми, както и в телевизионни сериали.
Българската национална телевизия има дългогодишни традиции като лидер в излъчването на големи спортни събития като Олимпийските игри, световните и европейски първенства по футбол, лека атлетика, художествена гимнастика, борба и много др. Предавания като "Арена спорт“, "Трето полувреме“ и "Зала на славата“ са сред запазените марки на БНТ със своите професионални анализи и прогнози, ексклузивни гости и документална стойност.
Спортно-развлекателният канал на обществената телевизия – БНТ 3 – вече повече от 10 години предоставя на аудиторията възможност да се наслади на живо на висококачествени състезания в широка палитра от спортове и много позитивни изживявания.
