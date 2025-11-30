Нови разкрития за интервюто, което погуби Даяна

© Принцеса Даяна продължава да е сред най-обсъжданите кралски особи дори десетилетия след трагичната й смърт в Париж. Тайни от живота й непрекъснато излизат наяве и може би някой ден ще стане ясно какво е преживяла като съпруга на принц Чарлз.



Десет дни преди фаталната катастрофа във френската столица, лейди Ди споделя нещо сърцераздирателно с близката си приятелка Роза Монктън. Двете обсъждат скандалното интервю на принцесата за "Панорама“ по BBC от 1995 г.



"Каза, че съжалява за него заради вредата, която то е причинило на момчетата ѝ“, казва сега Монктън пред "Пийпъл“. Даяна рядко коментира предаването, гледано от 200 милиона. Но откровението с Роза разкрива нещо много съществено за кралската снаха - най-голямата грижа до финалните й дни остава емоционалното равновесие Уилям и Хари, които тогава са на 15 и 12. Така че тя не съжалява за своята пределна искреност пред камерата, а за това как тя ще повлияе върху синовете й. Интервюто от 1995 г. също остава от най-обсъжданите в съвременната история на медиите. Както се знае, в него Даяна говори за изневярата на Чарлз, за борбата ѝ с булимията, за битието й в монархията.



Монологът й бележи династията по неочакван начин. След разследване през 2021 година, водено от лорд Дайсън, става ясно, че журналистът Мартин Башир е използвал фалшифицирани документи и измама, за да си осигури достъп до принцесата – схема, която ръководителите на BBC по-късно се опитват да скрият. Башир я убеждава, че интервюто в "Панорама“ е единственият начин да бъде чута, подхранвайки страховете ѝ с неверни твърдения, включително, че принц Чарлз е искал да бъде убита и че часовникът на хринц Уилям е шпионско устройство. "Тя беше крехка и податлива“, казва Монктън. И добавя, че в онзи момент Даяна е напълно затворена в себе си.



Разследващият журналист Анди Уеб прекарва близо 20 години в търсене на цялата истина. Именно той подтиква действията на лорд Дайсън, убеден, че BBC покриват фактите. Резултатът - през 2024-а са публикувани хиляди имейли на BBC, въпреки че много от тях са силно редактирани. Новата книга на Уеб, "Дианарама: Измама, капан, прикриване - предателството на принцеса Даяна“, за първи път разкрива пълния обхват на манипулациите на Башир.



Всичко това дълбоко гневи Уилям, който твърди, че интервюто е подхранило "страха, параноята и изолацията“ на майка му. "Тя беше предадена не само от недобросъвестен репортер, но и от шефовете в BBC, които извърнаха поглед, вместо да зададат трудните въпроси. Тези провали разочароваха не само майка ми и семейството ми, те разочароваха и обществеността.“ Принц Хари е още по-директен. "Майка ни загуби живота си заради това“, категоричен е той през 2021 г.



Самата Даяна до последно е в неведение за измамите на Башир, нито за манипулацията, спечелила доверието ѝ. Въпреки скандалите между тях, Уилям и Хари са единни за страданието на майка им, утежнено от сили извън нейния контрол. Тя обаче има основания да повярва на Башир – той работи за една от най-уважаваните новинарски институции в света, а тя се чувства следена от таблоидите.



Бившият ѝ личен секретар, Патрик Джефсън, казва пред "Пийпъл“, че "Башир е избрал много подходящ момент“, за да покаже на брат й Спенсър фалшивите банкови извлечения и да го убеди, че хора от обкръжението на Даяна са приемали пари, за да я шпионират. "Тя беше в състояние на оправдана тревожност“, казва Джефсън. "Не е параноя, ако имате основания да вярвате, че искат да ви нападнат.“



След като Спенсър урежда среща с Даяна, Башир я заблуждава, че бавачката на синовете ѝ Тиги Ледж-Бърк има афера с Чарлз. Тя дори представя на Даяна фалшив документ за аборт, платен от принца. Смята се, че това е последната капка, преляла чашата на търпението. Уеб описва как Даяна и Башир прекарват 90 минути в кухнята, преглеждайки въпросите и репетирайки за това, което ще се превърне в едно от най-значимите предавания в кралската история. "Беше плавно и леко, нито за момент Даяна не изглеждаше смутена“, казва Уеб.



Последиците са незабавни. Още същия месец кралица Елизабет нарежда на Чарлз и Даяна да се захващат с развода. Джефсън подава оставка през януари 1996 г., без да знае защо принцесата се е обърнала рязко срещу него. "Смразяващо е да се връщам към тези събития. И към усещането, че Даяна ме е виждала като вътрешен враг.“



Докато монархията се тресе, в BBC осъзнават, че има нещо гнило. В края на 1995-а графичен дизайнер казва, че банковите извлечения са фалшиви. Башир признава за фалшификацията, но лъже, че не ги е показвал на никого. Вместо да се изправи срещу последиците, BBC започва вътрешна проверка, по-късно определена като "жалостно неефективна“. Оневиняват Башир и погребват факти, които няма да се появят наяве десетилетия наред. "Шефовете на BBC са знаели достатъчно, за да предупредят Даяна, че си има работа с измамник. Животът ѝ щеше да поеме по различен път, ако беше предупредена“, продължава Уеб. "Вероятно щеше да е жива днес – млада баба на 64, радваща се на петимата си внуци. Но последиците бяха фатални.“