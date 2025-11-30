ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови разкрития за интервюто, което погуби Даяна
Десет дни преди фаталната катастрофа във френската столица, лейди Ди споделя нещо сърцераздирателно с близката си приятелка Роза Монктън. Двете обсъждат скандалното интервю на принцесата за "Панорама“ по BBC от 1995 г.
"Каза, че съжалява за него заради вредата, която то е причинило на момчетата ѝ“, казва сега Монктън пред "Пийпъл“. Даяна рядко коментира предаването, гледано от 200 милиона. Но откровението с Роза разкрива нещо много съществено за кралската снаха - най-голямата грижа до финалните й дни остава емоционалното равновесие Уилям и Хари, които тогава са на 15 и 12. Така че тя не съжалява за своята пределна искреност пред камерата, а за това как тя ще повлияе върху синовете й. Интервюто от 1995 г. също остава от най-обсъжданите в съвременната история на медиите. Както се знае, в него Даяна говори за изневярата на Чарлз, за борбата ѝ с булимията, за битието й в монархията.
Монологът й бележи династията по неочакван начин. След разследване през 2021 година, водено от лорд Дайсън, става ясно, че журналистът Мартин Башир е използвал фалшифицирани документи и измама, за да си осигури достъп до принцесата – схема, която ръководителите на BBC по-късно се опитват да скрият. Башир я убеждава, че интервюто в "Панорама“ е единственият начин да бъде чута, подхранвайки страховете ѝ с неверни твърдения, включително, че принц Чарлз е искал да бъде убита и че часовникът на хринц Уилям е шпионско устройство. "Тя беше крехка и податлива“, казва Монктън. И добавя, че в онзи момент Даяна е напълно затворена в себе си.
Разследващият журналист Анди Уеб прекарва близо 20 години в търсене на цялата истина. Именно той подтиква действията на лорд Дайсън, убеден, че BBC покриват фактите. Резултатът - през 2024-а са публикувани хиляди имейли на BBC, въпреки че много от тях са силно редактирани. Новата книга на Уеб, "Дианарама: Измама, капан, прикриване - предателството на принцеса Даяна“, за първи път разкрива пълния обхват на манипулациите на Башир.
Всичко това дълбоко гневи Уилям, който твърди, че интервюто е подхранило "страха, параноята и изолацията“ на майка му. "Тя беше предадена не само от недобросъвестен репортер, но и от шефовете в BBC, които извърнаха поглед, вместо да зададат трудните въпроси. Тези провали разочароваха не само майка ми и семейството ми, те разочароваха и обществеността.“ Принц Хари е още по-директен. "Майка ни загуби живота си заради това“, категоричен е той през 2021 г.
Самата Даяна до последно е в неведение за измамите на Башир, нито за манипулацията, спечелила доверието ѝ. Въпреки скандалите между тях, Уилям и Хари са единни за страданието на майка им, утежнено от сили извън нейния контрол. Тя обаче има основания да повярва на Башир – той работи за една от най-уважаваните новинарски институции в света, а тя се чувства следена от таблоидите.
Бившият ѝ личен секретар, Патрик Джефсън, казва пред "Пийпъл“, че "Башир е избрал много подходящ момент“, за да покаже на брат й Спенсър фалшивите банкови извлечения и да го убеди, че хора от обкръжението на Даяна са приемали пари, за да я шпионират. "Тя беше в състояние на оправдана тревожност“, казва Джефсън. "Не е параноя, ако имате основания да вярвате, че искат да ви нападнат.“
След като Спенсър урежда среща с Даяна, Башир я заблуждава, че бавачката на синовете ѝ Тиги Ледж-Бърк има афера с Чарлз. Тя дори представя на Даяна фалшив документ за аборт, платен от принца. Смята се, че това е последната капка, преляла чашата на търпението. Уеб описва как Даяна и Башир прекарват 90 минути в кухнята, преглеждайки въпросите и репетирайки за това, което ще се превърне в едно от най-значимите предавания в кралската история. "Беше плавно и леко, нито за момент Даяна не изглеждаше смутена“, казва Уеб.
Последиците са незабавни. Още същия месец кралица Елизабет нарежда на Чарлз и Даяна да се захващат с развода. Джефсън подава оставка през януари 1996 г., без да знае защо принцесата се е обърнала рязко срещу него. "Смразяващо е да се връщам към тези събития. И към усещането, че Даяна ме е виждала като вътрешен враг.“
Докато монархията се тресе, в BBC осъзнават, че има нещо гнило. В края на 1995-а графичен дизайнер казва, че банковите извлечения са фалшиви. Башир признава за фалшификацията, но лъже, че не ги е показвал на никого. Вместо да се изправи срещу последиците, BBC започва вътрешна проверка, по-късно определена като "жалостно неефективна“. Оневиняват Башир и погребват факти, които няма да се появят наяве десетилетия наред. "Шефовете на BBC са знаели достатъчно, за да предупредят Даяна, че си има работа с измамник. Животът ѝ щеше да поеме по различен път, ако беше предупредена“, продължава Уеб. "Вероятно щеше да е жива днес – млада баба на 64, радваща се на петимата си внуци. Но последиците бяха фатални.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
