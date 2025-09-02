ИЗПРАТИ НОВИНА
Новата водеща на bTV се разплака: Само Господ спаси детето ми
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:05
© bTV
Във втория епизод в новия сезон на "Преди обед“ водещата Венета Райкова беше искрена до сълзи. Тя разказа пред своя гост Антония Петрова-Батинкова и зрителите за раждането на сина си.

“Oт началото на бременността си до четвъртия месец бях при друг гинеколог, който преди това беше директор на болницата. Лъжеше ме, че имам миома, която се разраства и ще убие бебето. Дори ми беше казал да не споделям, че съм бременна, защото "тази бременност въобще няма да завърши. Това ми беше първа бременност и много тежко изживявах стреса, който той ми причиняваше“, разказа Венета Райкова.

"Оказа се, че тогава нямам никаква миома. Гадното беше стресът, който имах през първите месеци заради лекар“, посочи тя.

Водещата на "Преди обед" разказа как по време на раждането друг лекар ѝ казва "Венета, губим бебето. Тоновете станаха много лоши и веднага трябва да родиш – да те свалим в операционната и да започнем секцио“. При спомена за изживяното във Венета Райкова нахлуха емоции.

"Единственото нещо, което може да ме изкара мен от равновесие, е детето ми. Най-важният човек в моя живот е моят син. Трябваше да взема решение за секунди – да продължа ли да раждам естествено, или да ме преместят за секцио, което също щеше да отнеме време“, сподели Венета Райкова.

"Само Господ спаси детето ми. Родих живо и здраво дете. Вече е на 16 години“, допълни тя.

По думите ѝ късметът върви с добрите хора.



