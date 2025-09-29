ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нов скандал в попфолка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20Коментари (0)1172
©
Любимците от фолка Софи Маринова и Фики се пуснаха като старци в социалните мрежи. Певицата сложи очила и забрадка, за да изглежда като бабичка, а синът на Тони Стораро хвана бастун и си прошари брадата и перчема.

Двамата са в парка пред едно дърво и пеят "Хайде, бившите, да го д***те“, а край тях на пънче седи известният гримьор Борислав Соколов – Бони. В кадъра от време на време се показва и камерата, от което става ясно, че това е новата им дуетна песен, на която снимат видеоклип в образите на възрастни хора. Фики издава още, че музиката е на актуалния композитор Сандрито Даниелов, а парчето е провокирано от поредния лаф, станал хит в TikTok – Dame un grrr.

Дотук всичко е добре, но нецензурните думички в устите им предизвикаха гнева на потребителите в социалните мрежи. От хилядите коментари почти няма положителен. "Деца гледат“, напомни режисьорът Ники Априлов, а колежката на Маринова – Екстра Нина, с която заедно са започнали кариерите си, избухна: "Може ли такъв текст, колеги? Да плачеш ли, да се смееш ли.“ Видяла реакциите на хората, Маринова сподели клипчето и на своята фейсбук страница, но заключи писането на коментари. Същото по-късно направи и самият Фики.

Това се случва броени часове след като от КАТ обявиха, че ще вземат шофьорските книжки на малкия Стораро – Емрах, и на набора на баща му Константин заради скандала с гонката им.

За да покаже още веднъж, че не лъже, че му се замъглява километражът при режим "спорт“, младият певец направи видеоразговор с кака Софка в присъствието на Коцето, в който тя заяви: "Карам и нещо тоя километраж изведнъж угасна, гледай. Викам – тоя Емо ще излезе прав. То много копчета, много техника".


Още по темата: общо новини по темата: 1497
29.09.2025 Нова любов на хоризонта за Драго Чая
29.09.2025 Лъжливи слухове достигнаха актьор и участник в риалити
29.09.2025 Днес става на 36, виждали сте я по телевизията
29.09.2025 Джей Ло: Разводът е най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало
29.09.2025 Заряза гаджето, заживя с приятелка
29.09.2025 Показаха се официално. Заедно са. Събра ги риалити
предишна страница [ 1/250 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Съседи изкараха снегорините
14:07 / 29.09.2025
Лили Иванова: Вие сте наша гордост!
09:21 / 29.09.2025
През октомври 4 зодии взимат съдбоносни решения за живота си
06:45 / 29.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са...
22:19 / 28.09.2025
Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол
23:02 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Национален отбор на България по волейбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: