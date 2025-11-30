Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България

© Готви се голям проект в Истанбул, според който в квартала "Арнавуткьой" започват мащабни строежи.



Проектът "Новият град на съседите“ (Yenişehir) се състои от 7 етапа. За първите три етапа на проекта, който обхваща общо 15 квартала, вече са готови устройствени планове за площ от 13 хиляди хектара. В района се очаква да живеят 501 926 души.



Строителството в района няма да се ограничи само до жилищни сгради. В рамките на проекта за автомагистрала Наккаш–Башакшехир ще бъдат построени 8 кръстовища, 7 виадукта и наклоненият въжен мост Сазлъдeре (Sazlıdere Eğik Askılı Köprü). Освен това между Истанбулското летище и Арнавуткьой ще бъде изграден търговски център с площ 110 хиляди квадратни метра, включващ 220 магазина, чрез инвестиция от 160 милиона евро.



Строителството на 8-те кръстовища, 7-те виадукта и наклонения въжен мост Сазлъдeре по проекта Наккаш–Башакшехир продължава. Проектът, възложен през юни 2020 г. за приблизително 8,4 милиарда лири, се отличава с това, че – подобно на примери в Южна Корея или квартал Меджидиекьой – разделя жилищните зони на две посредством виадукти.



Една от най-важните точки в проекта е наклоненият въжен мост Сазлъдeре. Той се намира над свързващата точка на язовир Сазлъдeре с проекта "Канал Истанбул“ и се отличава с пилони с височина 196 метра.