ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
Бившата депутатка с артистична кариера избягвала да споменава, че вече има внуче. Бебето се родило преди повече от половин година, но на публични места тя се правела, че това никога не се е случвало. Не е ясно дали причината е, че иска да изглежда по-млада, криейки, че официално е баба, или просто не харесва снаха си.
Всъщност и двете са верни, твърдят запознати. От една страна суетата на Нона не позволява да признае, че има внуче. Актрисата била обсебена от мисълта да изглежда като 30-годишна и действително си вярвала, че изглежда така. Тя непрекъснато публикува в социалните мрежи свои снимки, позирайки като инфлуенсърка, често се увлича с филтрите и на някои от кадрите не прилича на себе си.
Във Фейсбук Йотова е скрила и реалната си възраст. Подмладила се е с цели 10 години. Родена е на 25 октомври 1966 г., а е написала, че е родена на 25 октомври 1976-а. Синът й Йоан е 30-годишен и по тази логика би трябвало да го е родила, когато е била 20-годишна, а всички знаят, че това не е вярно. Момчето е плод на връзката й с художника Венци Занков, а Нона отдавна прекрати тази връзка и още преди 20 години се омъжи за Богомил Бонев, министър на вътрешните работи в правителството на Иван Костов в края на 90-те.
Тогава Йотова вече имаше изградена кариера след доста година работа.
Актрисата не само че не иска да се знае, че е баба, а и не одобрявала избраницата на сина си. Снаха й била обикновено момиче, в момента била студентка, а в произхода й нямало нищо забележително. В същото време свекървата била много горда със собственото си родословно дърво.
Баща й е писателят Кръстьо Кръстев, за когото бившата депутатка обича да подчертава, че е написал 12 книги, баба й е била народна певица, майка й също се е занимавала с музика. Звездата си представяла, че синът й ще се обвърже с момиче с подобно родословие. Той обаче не се съобразил с мечтите на майка си и това я вбесявала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3404
|предишна страница [ 1/568 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:18 / 16.02.2026
Барак Обама: Извънземните съществуват, но аз не съм ги виждал
08:56 / 16.02.2026
Хиляди го харесват, хиляди го осмиват, днес стана на 40
18:32 / 15.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS