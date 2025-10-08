ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никол Кидман плащала на мъжа си да стои трезвен
Още преди сватбата си през 2006 г. двамата подписват споразумение, което включва специфично условие – Кидман да изплаща на съпруга си по 600 000 долара за всяка година, в която той се въздържа от наркотици и алкохол. За 19-те години, през които двамата бяха женени, това може да донесе на Ърбан над 11 милиона долара.
Причината за тази клауза се крие в миналото на певеца – в началото на връзката си той вече се бори със зависимости. Само няколко месеца след сватбата си постъпва в рехабилитационен център за три месеца, като тогава сам признава, че именно Кидман го е мотивирала да потърси помощ. В интервюта той многократно е благодарил на актрисата, че е останала до него в трудните моменти.
Нетното състояние на Никол Кидман се оценява на около 250 млн. долара, докато Кийт Ърбан разполага със състояние от около 75 млн. долара. Ако при развода условията от предбрачното споразумение бъдат изпълнени изцяло, певецът ще увеличи значително личното си богатство.
Първи за раздялата съобщи TMZ, според което Кидман вече е подала молба за развод. Близки до семейството твърдят, че актрисата дълго е вярвала, че бракът може да бъде спасен, но в крайна сметка именно Ърбан е напуснал семейния им дом в Нашвил. Днес той живее самостоятелно, докато Кидман е съсредоточена върху кариерата си и върху грижите за двете им деца.
Макар че двамата поддържат контакт и общуват почти ежедневно, бъдещето им вече е ясно – пътищата им са разделени. Въпросът е дали този развод ще се превърне в един от най-скъпите в кариерата на австралийската звезда, пише Edna.
