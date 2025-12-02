Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живота и смъртта"

© Бившият ни национален вратар Ники Михайлов не пропусна да каже колко много обича половинката си и майка на единствената му дъщеря - Николета Лозанова. Причината е нейният ѝ рожден ден и навършването на 38 години.



"Всяка година на този ден, на ТВОЯ ДЕН, когато започна да пиша пожеланията си към теб, БЛАГОДАРНОСТИТЕ ги изпреварват! И всяка година те са все по-значими и все по-дълбоки! Продължавай да бъдеш вдъхновение за милиони хора, но за мен, Никол и малкото чудо, с което ме дари ТИ СИ смисълът и кислородът! Благодаря ти, че те има, ти си моята опора, познаваш и сладостта от победите, и болката от загубите, показвала си ми какво е "да си на ръба между живота и смъртта", заради нас... щом сме заедно, ще оцелеем пак... Бог да благослови нас и нашите семейства, и всички вас! Обичаме те, любов моя! Бъди честита, здрава и успешна", написа бившият футболист.



Припомняме, че Николета отмени празнуването на рождения си ден, след като Борислав Михайлов постъпи в болница заради прекаран инсулт.



"Не спирай да мечтаеш и да сбъдваш мечтите си", написа пък, от своя страна нейната свекърва - голямата Мария Петрова.