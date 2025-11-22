ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ники Кънчев си поиска хиляда лева от участник в "Стани богат"
"Чуден резултат! Ще има една семейна екскурзия за сметка на 'Стани богат'. Заслужено, с хубава стратегия и помощ от жокерите. 1000 лв. са за мен, защото ви помогнах и аз!", обяви Кънчев през смях.
"Дишате през двете ноздри сега, иначе щяхте да зажумите отговора ви. Шега, разбира се!", добави водещият.
Минчев стигна до трудния исторически въпрос какво разпоредил да бичуват с камшици Ксеркс I, след като буря разрушила моста над Хелеспонт. Участникът предпочете да се откаже, а извън играта предположи "Небето". За негово щастие - грешно.
Верният отговор е "Морето", а благодарение на отказа си Радослав си тръгна с гарантираната сума и без излишни рискове.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2343
|предишна страница [ 1/391 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:55 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:45 / 21.11.2025
Виктор Калев: Благодаря за това чудо
14:19 / 21.11.2025
Бизнесмен обиди най-красивата жена, нарече я тъпа, после се извин...
14:00 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS