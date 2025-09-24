Неочаквана раздяла при Григор Димитров

© Григор Димитров неочаквано се раздели с треньора си Джейми Делгадо.



"След няколко години, в които постигнахме големи неща заедно, аз и Джейми Делгадо решихме да се разделим по взаимно съгласие. Пожелавам му всичко най-добро в бъдещите му начинания.



Очаквам с нетърпение да започна начисто след времето, в което се бях посветил изцяло на възстановяването си, както и да се завърна на корта." - изненадващо обяви Григор в своя официален Instagram профи



