ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Не само европейците почиват на гръцкото море
Но напоследък нещата се променят: все по-голям брой посетители от Съединените щати, Канада и Австралия са привлечени от очарованието на Атина и островите. Китайците наскоро последваха примера им, а сега е ред и на индийците.
Проучване на Института на Гръцката конфедерация по туризъм (INSETE) показва, че по-голям процент индийци (72,4%) планират пътуване в чужбина, отколкото гражданите на Съединените щати (57%), заедно с около 69% от австралийците и канадците и 59,5% от китайците.
Малко повече от един на всеки осем потенциални индийски пътешественици планират пет или повече пътувания в чужбина за следващата година, което е значително по-висок брой, отколкото сред гражданите на други страни.
Гърция е 11-тата предпочитана чуждестранна дестинация както сред канадците, така и сред австралийците, 13-та най-популярна за американците и 31-ва за китайците. Индия отново е отделен случай: Гърция може да е едва 26-тата най-популярна дестинация за индийците, но е скочила с 13 места само за една година.
Сред средиземноморските дестинации Франция и Италия оглавяват класациите на всички тези страни. Гърция обикновено е на трето или четвърто място.
Гражданите на САЩ също са склонни да харчат повече в сравнение с останалите: 17% от анкетираните казват, че планират да похарчат от 94 до 123 евро на нощувка, а други 14% биха похарчили между 124 и 153 евро, докато почти точно един на всеки четирима би бил готов да похарчи над 183 евро на нощувка.
Американците са следвани, в низходящ ред, от австралийците, канадците, китайците и индийците. Сред последните 13,9% отговарят, доста оптимистично, че биха искали да харчат 24-32 евро дневно, а други 12,6% искат да ограничат разходите до 16-24 евро на ден.
Повечето от анкетираните биха искали да направят поне пет- до седемдневна екскурзия до Гърция и макар почти всички да биха посетили по-известните паметници, основната им цел е забавление и релаксация. Само китайците поставят опознаването на различна цивилизация като основен приоритет.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 668
|предишна страница [ 1/112 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мария каза "Да" за втори път на един и същи мъж
20:48 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:01 / 19.08.2025
Нашенка разведе голяма турска звезда
15:30 / 19.08.2025
Жандармерия патрулира на плажове по Черноморието, забраниха къпан...
15:46 / 19.08.2025
Една легенда днес става на 58
11:25 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS