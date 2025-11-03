Натали Трифонова с погача за бебе Арън

© Красивата синоптичка и водеща на Би Ти Ви Натали Трифонова отпразнува първия голям празник на своя син Арън - неговата погача. Събитието се състоя в изисканата обстановка и събра най-близките приятели и роднини на телевизионерката.



По стара българска традиция Натали организира празника точно на 40-ия ден след раждането на своя първороден син. Малкият Арън се появи на бял свят на 23 септември, а гордата майка блесна на празненството, облечена в елегантен тоалет в бяло.



Декорацията на тържеството беше в нежни тонове на бяло, бежово и синьо, с голям надпис "Погачата на Арън" и плюшени мечета, които придадоха топъл и уютен акцент.



В сторитата си Трифонова сподели кадри от празника, показвайки чаша шампанско и тематично мъфинче с надпис "Моето бебе".



Феновете ѝ в социалните мрежи я заляха с поздравления и пожелания за здраве и щастие на малкия юнак, пише "България Днес".