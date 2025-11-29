Наша певица се завърна след точно 20 години мълчание

© Попфолк певицата Румяна Тодорова се завръща след 20 години с "Чаровен мъж“ – нова версия в колаборация с AI артистите Кайло и Персияна.



След като прекрати активната си музикална кариера през 2005 година, обичаната изпълнителка се появява отново – с напълно обновена версия на своя хит "Чаровен мъж“.



Проектът е поредната иновативна AI колаборация, в която Redehaka Studio и GM Music обединяват гласа и присъствието на Румяна Тодорова с първия български AI артист Кайло и първата българска AI певица Персияна.



Новото издание на песента е създадено с идеята да запази духа на оригинала, но да му вдъхне съвременна енергия, модерен звук и по-силна емоционална динамика. Текстът е на Мишо Бенджамин. Допълнение към текста (рап част на Kyllo и финален припев на Persiana): Герго Милов



Музиката е на Фивос (Phoebus). Продуцент на новия трак е Redehaka Studio. Дигитална дистрибуция: DistroKid.



Резултатът е песен, която се вписва естествено в сегашния попфолк контекст, но същевременно носи носталгията и характерната емоция на оригинала.