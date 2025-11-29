ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Наша певица се завърна след точно 20 години мълчание
След като прекрати активната си музикална кариера през 2005 година, обичаната изпълнителка се появява отново – с напълно обновена версия на своя хит "Чаровен мъж“.
Проектът е поредната иновативна AI колаборация, в която Redehaka Studio и GM Music обединяват гласа и присъствието на Румяна Тодорова с първия български AI артист Кайло и първата българска AI певица Персияна.
Новото издание на песента е създадено с идеята да запази духа на оригинала, но да му вдъхне съвременна енергия, модерен звук и по-силна емоционална динамика. Текстът е на Мишо Бенджамин. Допълнение към текста (рап част на Kyllo и финален припев на Persiana): Герго Милов
Музиката е на Фивос (Phoebus). Продуцент на новия трак е Redehaka Studio. Дигитална дистрибуция: DistroKid.
Резултатът е песен, която се вписва естествено в сегашния попфолк контекст, но същевременно носи носталгията и характерната емоция на оригинала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2392
|предишна страница [ 1/399 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Турчинът на Венета от "Ергенът" започва силов бизнес у нас
14:52 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Г...
09:24 / 29.11.2025
Черен петък: В България - 860 лв., в САЩ - 505 лв., а в Англия - ...
08:35 / 29.11.2025
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се ...
08:34 / 29.11.2025
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните п...
22:23 / 28.11.2025
Видео с пловдивска красавица стана хит в мрежата
20:52 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS