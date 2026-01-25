ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Наша известна актриса записа висше на 69
"Избрах си специалност, която е много полезна за работата ми. Посещавам редовно лекциите и няма да се изложа на изпитите. Новите знания ще прилагам върху децата, на които преподавам актьорско майсторство, а също и в Драгалевския манастир – там помагам на майка Серафима в обучението на млади християни", сподели пред наш репортер 69-годишната звезда от "Хотел "Централ" и "В името на народа".
След което допълни, че синът й Влади няма да се прибере в България през февруари, но ще си дойде през май. Данаилов-младши е доктор в САЩ и през зимата му е невъзможно да излезе в отпуск.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3142
|
|предишна страница [ 1/524 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в нед...
17:22 / 25.01.2026
Румен Радев ще живее при тъщата в центъра на София до улица "Рако...
16:24 / 25.01.2026
Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти,...
15:39 / 25.01.2026
Това е най-романтичното място за Свети Валентин
16:02 / 25.01.2026
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
07:57 / 25.01.2026
Хора с редки имена празнуват днес
07:31 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS