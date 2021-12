Наша фолкпевица си направи корекции и пусна провокативни снимки

© Диона се подложи на операция за увеличаване на бюста и пазвата й вече няма как да остане незабелязана от всеки неин кадър. Освен с пищно деколте обаче, поп фолк дивата вече демонстрира и изваяни задни части.



Скорошните снимки, които изпълнителката качи в профила си в социалните мрежи, потвърждават недвусмислено това. Мъжката половина от феновете й повиши значително градуса при тази гледка.



View this post on Instagram A post shared by DIONA 🔥🎼❤️ (@diona_alpha)