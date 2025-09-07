ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нанси Карабойчева напуска България
Съпругът на Нанси отлетя от София за Канарските острови преди месец. Бившата Мис България и двете им деца го изпратиха на летището с обещанието скоро отново да бъдат заедно. "Успех, тате, вярваме в теб! Попътен вятър, любов. Бъди здрав. И се наслаждавай на играта, както преди. До скоро!", написа тогава Нанси в социалните мрежи, като показа няколко снимки със семейството си от софийското летище. Тя остана в страната ни още около три седмици – сама с децата. Повечето време звездата от "Живот на кантар" е прекарала във вилата на семейството си край Батак.
Миналия вторник обаче тя сподели в социалните мрежи, че отново е с Добромир. Двамата са се срещнали в Прага, където изкарват ваканция почти като младоженци. Децата им не са с тях, а само двойка приятели – също без наследници. Очаква се след тази ваканция Нанси да събере багажа си, да стегне куфари и за децата и всички заедно да отлетят за Канарските острови при Добри.
Семейството е свикнало с такива промени в адресната си регистрация. През годините волейболистът е играл в няколко различни клуба в Румъния, Италия и даже в Иран, но това не е повлияло на връзката му с Нанси. За първи път Димитров играе в Испания, пише HotArena.
Дали миската ще се върне в риалитито "Живот на кантар", чийто втори сезон се очаква веднага след Нова година? Даже и да смени адреса си, това няма да повлияе на нейната тв кариера. Нанси най-вероятно ще се върне у нас, за да запише втория сезон на шоуто, стига да й направят добра оферта. Говори се, че в Би Ти Ви засега не мислят за ново лице на предаването, а за Карабойчева едва ли ще е проблем да си дойде в България за няколко седмици, колкото продължават снимките.
Миската беше разделена от семейството си и по време на снимките на първия сезон. Те бяха близо до София, мъжът й тогава играеше в Бургас, а за децата двойката казваше, че живеят на трето място. Най-вероятно са били с бабите и дядовците си някъде около Пазарджик, където са родена и Нанси, и Добри. Екипът на предаването събра семейството за рождения ден на водещата.
Макар че често сменят адреса си заради договорите на волейболиста, младите съпрузи наскоро споделиха, че са си купили имот в Родопите, близо до своите близки, и там щял да бъде постоянният им дом. Те искат да живеят в къща на село с голям двор и гледка към планината. Остава само да я построят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1152
|
|предишна страница [ 1/192 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
09:53 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
09:47 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
09:37 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
07:38 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS